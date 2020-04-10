Football Manager 2020, PC İçin Xbox Game Pass'e Eklendi

Yapılan açıklamaya göre Sports Interactive tarafından geliştirilen menajerlik oyunu Football Manager 2020, PC için Xbox Game Pass'te oynanabilecek. Xbox Game Pass, bilindiği üzere Windows 10'da yüksek kaliteli oyunları aylık bir miktar ödeme karşılığında oynayabileceğiniz bir abonelik paketi.

Xbox Game Pass, Windows 10'da aylık bir miktar ödeme karşılığında yüksek kalitedeki oyunları oynamanızı sağlayan bir abonelik sistemi. Oyuncular, bu sistem sayesinde birçok oyuna erişebiliyor. Sistemin son üyesiyse Football Manager 2020 oldu.

Sports Interactive tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan ünlü futbol menajerlik oyunu serisinin son versiyonu Football Manager 2020, artık PC için Xbox Game Pass'te de oynanabiliyor. Steam'de de bulabileceğiniz Football Manager 2020, aynı zamanda Microsoft Store'da 179 TL'ye satılıyor.

Football Manager 2020 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 versiyon 18362.0 veya daha yukarısı (64 bit)

Windows 10 versiyon 18362.0 veya daha yukarısı (64 bit) İşlemci: Intel Pentium 4 (64 bit), Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 (2,2 GHz)

Intel Pentium 4 (64 bit), Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 (2,2 GHz) RAM: 2 GB

2 GB Grafikler: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650

Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT veya AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 Depolama: 7 GB

Football Manager 2020 oynayarak teknik direktör olup kendi takımınızı kurabilir, oyuncu transfer edip satabilir, maçlarda uygulayacağınız taktiklerle başarıdan başarıya koşabilirsiniz. 2.500 kulüp içerisinde kendi kulübünüzü başarıya taşımaya çalışacak, 500.000 gerçek oyuncu ve teknik kadronun kaderini siz belirleyeceksiniz.

Football Manager 2020 ilgili ilk bilgiler gelmeye başladığı zaman birçok kişi oyunu Football Manager 2019'un devamı olarak değil, yeni bir versiyon olarak görmüştü. 'FM 2019,5' da denilen yeni oyunun beta versiyonu çıktığındaysa fikirler değişmeye başladı. Maç motoru gibi göz önünde bulunan grafiklerde fazla değişiklik olmasa da oynanış ve kulüp yönetimi açısından değişiklikler göze çarptı. Bunun dışında yıllardır neredeyse aynı kalan röportajlara ek yeni sorular da getirildi.

PC için Xbox Game Pass ile Windows 10'da 100'ün üzerinde yüksek kaliteli bilgisayar oyununa sınırsız erişim sağlayabiliyorsunuz. Platforma 14,99 TL tanıtım fiyatıyla katılabilirsiniz. Bilgisayar oyunlarını oynayabilmek için Windows 10 işletim sistemi ve Xbox uygulaması gerekiyor.