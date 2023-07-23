Polonyalı bir genç, menajerlik oyunu olan Football Manager’da 528 oyun yılı oynayarak Guinness Dünya Rekorunu kırmayı başardı. Gencin rekoru kırması tam 453 gün sürdü.

Paweł Siciński isimli bir Football Manager bağımlısı aralıksız olarak tam 453 gün 15 saat boyunca oyun oynadı. Oyuna 2018 yılının Ocak ayında başlayan Siciński, oyun yılı olarak 528 yıl Football Manager oynamış oldu.

Polonyalı genç oyunda toplamda 25.084 maç oynadı ve geçirdiği süreyle beraber en uzun Football Manager kaydıyla Guinness Dünya Rekorunu kırdı.

453 günlük oyun süresiyle rekor kırdı!

Paweł Siciński isimli genç, Football Manager kaydına Ocak 2018'de başladı ve popüler menajerlik oyununda 453 gün 15 saatlik inanılmaz bir oyun süresine ulaştı.

Bu süre oyunda 528 yıl ve 137 günlük zamana denk geliyor. Siciński bu süre zarfında toplamda 25.084 maç oynadı.

Genç ayrıca yüzde 73'lük etkileyici bir galibiyet oranına da sahip. Ancak buradaki rekor, tüm zamanların Premier Lig menajerleri arasında yüzde 73,6'lık lig galibiyet oranıyla Pep Guardiola'nın Manchester City'deki başarısına ait.

Siciński oyunda geçirdiği süreyle ilgili, "En büyük başarım 301 ulusal şampiyonluk, 677 kupa ve Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası zaferlerine ulaşmak oldu” dedi.