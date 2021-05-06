Ford, Türk tasarımcı Ege Argüden tarafından tasarlanan yeni Off-Road modeli 2021 Explorer Timberline'ı duyurdu. Fazlasıyla heybetli bir gövdeye sahip olan araç, şehir içi kullanımdan ziyade şehirlerarası ve arazi kullanımı için geliştirilmiş bir model.

Amerikan otomotiv devi Ford, en yeni crossover modeli 2021 Ford Explorer Timberline'ı duyurdu. Yazar Will Ludwigsen tarafından "Gelecek vizyonunun tasarımcısı" olarak tanımlanan Türk tasarımcı Ege Argüden liderliğinde tasarlanan yeni Explorer Timberline, heybetli ve yüksek yapısı ile pek çok kişinin hayran kalacağı bir görünüme sahip.

Aşağıdaki fotoğraflarda da görebileceğiniz üzere Ford Explorer Timberline, ızgara tasarımına entegre edilmiş LED farlara sahip. ABD polisi, yeni Explorer Timberline'ı polis aracı olarak kullanmaya karar verdiğinde bu LED farlar yerini mavi-kırmızı çakarlara bırakacak.

300 beygir güç ve 420 Nm tork sunan 2,3 litrelik bir dört silindirli EcoBoost motor ile gelen 2021 Ford Explorer Timberline, 10 ileri otomatik vitesli bir şanzımana sahip. Standart olarak Sınıf III çekme demiri ile gelen araç, Ford'un açıklamalarına göre 2.400 kilogram çekme kapasitesine sahip.

Ford Explorer Timberline, şehir içi kullanımdan ziyade kampçılara ve uzun yol yapmayı sevenlere hitap ediyor. Ege Argüden imzalı görkemli tasarımıyla otomobilde kompakt tasarımdan ziyade heybetli bir gövde görmek isteyenlere hitap eden Explorer Timberline, an itibarıyla ön siparişe açılmış durumda ve yaz aylarında resmen satışa sunulacak.

Ford, yeni Explorer Timberline'ın duyurusunu gerçekleştirdiği basın bülteninde tasarımcı Ege Argüden'in yine Explorer Timberline için 2019 yılında çizmiş olduğu bir konsept modele de yer verdi. Argüden'in iki yıl önce çizmiş olduğu konseptin tasarımını büyük ölçüde koruyarak 2021 Ford Explorer Timberline olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.

Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından aktarılan bilgilere göre Türkiye'nin ilk yerli seri üretim otomobili olan Anadol'un arkasındaki ekibin bir parçası olan Dr. Ekber Onuk, Ege Argüden'in başarısıyla ilgili olarak "Gözlerim doldu. 12 yaşından beri inatla çok iyi, en iyi olmayı hedefleyen Ege... Bu yaşattığın gururların şimdi ilki" ifadelerini kullandı.