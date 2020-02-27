Lucid CEO’su Rakiplerinin Tesla Olmadığını Açıkladı

Lucid, önümüzdeki nisan ayında lüks elektrikli aracı Lucid Air’i duyurmaya hazırlanıyor. Lucid Air’ı üretecek Lucid’in CEO’su Peter Rawlinson, Tesla’nın müşterilerini değil lüks araç meraklılarını hedeflediklerini açıkladı.

Lucid, lüks elektrikli aracı Lucid Air'ı nisan ayında New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda duyuracak. Lucid, üç yıldır üzerinde çalışmaya devam ettiği Lucid Air’ın lüks elektrikli araç piyasasında önemli bir yer tutacağını düşünüyor.

Şirketin macerası aslında bilinenden daha eskiye dayanıor. Lucid şirketi, 2007 yılında kuruldu. Şirket kuruluşundan 9 yıl sonra ilk Lucid Air prototipini hazırladı ve sergiledi. Lucid, bu prototiple 2018 yılında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’ndan 1 milyar dolar yatırım aldı. Lucid şimdi 2020 sonuna kadar lüks sedan Lucid Air’ı üretmeye başlayacak. Şirket ilk partide 20.000 araç üretmeyi planlıyor.

Lucid, Lucid Air konusunda çok iddialı. Şirketin CEO ve CTO görevlerinde bulunan Peter Rawlinson, ciddi bir Tesla otomobil tecrübesiyle geliyor. Rawlinson, üç yıl boyunca Tesla’da mühendislik başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

Rawlinson şimdi iddialı Lucid Air’ın arkasında bulunan ekibin başında yer alıyor. Rawlinson, Lucid Air’ın 645 km menzile sahip olacağını söylüyor. Lucid Air’ın bu iddialı menziline şu ana kadar sadece 627 kilometre ile Tesla Model S yaklaşabildi.

Lucid şirketi, 2014 yılında başlayan elektrikli otomobil yarışları serisi Formula E’nin son beş sezonunda tüm otomobiller için pil tedarik etti. Şirket, gelecek sezon da aynı şekilde tüm Formula E araçları için pil tedarik etmeye devam edecek. Birkaç yıl öncesine kadar şirketin ürettiği piller sadece yarışın yarısına kadar yetebiliyordu. Ancak yapılan geliştirme çalışmaları sonucunda Lucid’in ürettiği piller şimdi bütün bir yarış boyunca kullanılabiliyor.

Şirket, yarış pistlerinde pil deneyimini şimdi lüks sedana taşımak istiyor. Şirket CEO’su Peter Rawlinson, “Yarış pistinde öğrendiklerimizi kullanıyoruz ve bunları tekrarlanabilir, kitlesel teknoloji kılıyoruz” dedi. Lucid Air, 900 voltluk piliyle Tesla’nın 400 voltluk piline ve Taycan’ın 800 voltluk piline meydan okuyor.

Şirket CEO’su Rawlinson, Tesla’nın müşterilerine değil Mercedes S Serisi kullanan lüks araç meraklılarına hitap ettiklerini söylüyor. Ancak Lucid burada durmayacağa benziyor. Şirket, ilerleyen dönemlerde daha ucuz ve daha çevik olan düşük menzilli bir model için çalışacaklarını iddia ediyor. Ancak şimdilik bütün enerjilerini lüks Lucid Air için harcıyorlar.

Lucid’in Newark üretim tesislerinde, şu ana kadar 80 Lucid Air prototipi üretildi. Bu prototiplerin bir kısmı çarpışma testlerinde kullanılacak. Geri kalan prototipler ise soğuk hava testleri için Minnesota’da kullanılacak.

Lucid bir taraftan da Arizona’da Lucid Air’ların seri olarak üretileceği fabrikanın inşasına devam ediyor. Rawlinson, Arizona’daki fabrikanın yüzde 70 oranında tamamladığını sözlerine ekledi.