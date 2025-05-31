Ford Birleşik Krallık, İngiltere'de bulunan fabrikanın artık Focus ST üretmeyeceğini duyurdu. Firmanın sevilen hatchback modeli, elde kalan stokların tükenmesiyle yolun sonuna gelmiş olacak.

Türkiye'de de çok sevilen Ford, bundan birkaç ay önce bir açıklama yapmış ve dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gören Focus modelini rafa kaldıracağını duyurmuştu. Şimdiyse buna paralel bir gelişme yaşanmış durumda. Yapılan planlama kapsamında Focus'un bir versiyonu, an itibarıyla yolun sonuna geldi.

Ford Birleşik Krallık tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de bulunan fabrikada artık Focus ST için yeni siparişler alınmayacağı ifade edildi. Ancak firmaya göre hâlâ 170 kadar Ford Focus ST, henüz satılmamış durumda. Tüketiciler, elde kalan stokları hâlâ satın alabiliyorlar.

Bir süredir Türkiye'ye gelmiyordu

Ford, Focus'un hatchback versiyonunu Türkiye'ye getirmeye devam ediyor. Ancak yüksek performans sunan ST paket, bir süredir ülkemize gelmiyordu. Bunun nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere yüksek fiyatlardı. Aslında bu mantıksız değil çünkü bugün Türkiye'de satılan en pahalı Ford Focus HB fiyatı 2,2 milyon TL'nin üzerinde. Bu fiyata çok daha farklı araçlar bulmak mümkünken Ford Focus ST'ye olan ilginin düşük olacağı aşikar.

Ford Focus ailesi, kademeli olarak üretimden kalkacak ve Kasım 2025'e geldiğimizde üretimde olan Focus kalmayacak. Üstelik firma, Focus ve Focus ST'nin yerine geçecek bir model de planlamıyor. Sadece SUV ve crossover modellerin Ford satışlarını nasıl etkileyeceğini ise zaman gösterecek...