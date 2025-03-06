Ford, Avrupa'daki model yelpazesini daraltarak Focus'un üretimini kasım ayında sonlandırıyor. Üretimin bitmesiyle model sadece bayilerdeki stoklarla sınırlı olacak.

Ford, Avrupa pazarındaki otomobil gamını daraltmaya devam ediyor. Şirket, Focus’un üretiminin kasım ayında sonlandırılacağını açıkladı. Üretim sona erdiğinde, modelin yeni bir versiyonu ya da doğrudan bir halefi bulunmayacak. Focus yollardan tamamen çekilmeye hazırlanıyor!

Ford, Focus modelinin üretiminin kasım ayında sona ereceğini duyurdu. Almanya’daki Saarlouis fabrikasında üretim devam ederken müşteriler hâlâ yeni bir Focus siparişi verebilecek. Ancak üretim hattının durmasıyla birlikte sipariş süreci de kapanacak. Bu aşamadan sonra, model yalnızca bayilerde kalan stoklarla sınırlı olacak.

Ford'un 'hot hatch' defteri kapanıyor

Focus’un üretimden kaldırılmasıyla birlikte, Ford Avrupa’da manuel şanzımanla sunulan son "hot hatch" modellerinden birini de kaybetmiş olacak. Ayrıca, Volkswagen Grubu gibi rakip üreticiler, Golf, Octavia, Leon ve A3 gibi modelleriyle pazardaki varlığını sürdürecek. Toyota Corolla da piyasada kalmaya devam edecek.

Ford CEO’su Jim Farley, şirketin “sıradan otomobil” üretimini bırakarak, Bronco, Tremor, Raptor ve Mustang gibi daha yüksek kârlılık sunan modellere odaklanacağını belirtiyor. Bu stratejiye uygun olarak, Focus’un üretimden kaldırılmasıyla Ford’un Avrupa’da geleneksel binek otomobil satışı tamamen sona erecek.

Ford’un Avrupa’daki pazar payı, 2024 yılında %4’ten %3,3’e geriledi. Şirket, 426 bin 307 adetlik satış rakamına ulaşarak, Kia ve Hyundai’nin gerisinde kaldı. 2025 ve sonrası için de benzer bir trendin devam etmesi bekleniyor. Ford, Avrupa’daki binek otomobil eksikliğini Puma ve Kuga gibi SUV modelleriyle telafi etmeyi planlıyor. Puma’nın elektrikli versiyonu da pazara sunulmuş durumda.