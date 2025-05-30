Uygun fiyatlı Tesla Model Y test edilirken görüntülendi

Tesla, uzun zamandır üzerinde çalıştığı uygun fiyatlı Model Y'nin testlerine başlamış gibi görünüyor. Bir otomobil, firmanın Fremont'taki fabrikasında test edilirken görüntülendi. Ucuz Model Y, standart versiyondan daha küçük olacak.

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın çok uzun zamandır gündemde olan uygun fiyatlı Tesla Model Y'si ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Henüz hakkında çok az şey bildiğimiz bu otomobil, şirketin ABD'deki Fremont'ta bulunan fabrikasında test edilirken görüntülendi. Paylaşılan görüntüler, ucuz Tesla Model Y'nin standart Model Y'den biraz daha farklı olduğunu gözler önüne seriyor.

Paylaşılan videoda ağır kamuflaj ile test edilen otomobil, standart Model Y'den biraz daha kısa ve kompakt görünüyor. Aslında sadece bu detay bile aracın uygun fiyatlı Model Y olduğuna inanılmasını sağlamış durumda. Çünkü daha önce gündem olan iddialara göre ucuz Tesla Model Y, standart versiyondan biraz daha küçük ve crossover tarzında olacaktı. İddialara göre uzunlukta yaşanacak 20 santimetrelik kısalma, çatının da daralmasına yol açacaktı. İşte test edilen otomobile dikkatle baktığımız zaman iddialardaki otomobilin bu olduğunu anlayabiliyoruz.

İşte uygun fiyatlı Tesla Model Y'nin test görüntüsü:

Uygun fiyatlı Tesla Model Y, çok büyük olasılıkla teknik özellikleri açısından da standart versiyonun kırpılmış hâli olarak karşımıza çıkacak. Zaten boyutların küçülmesi, batarya alanının küçülmesine, dolayısıyla daha düşük menzil seviyesine yol açacak. Ayrıca daha az güçlü bir motor da bu otomobilde karşımıza çıkabiliriz. Tabii şu an için bunların tamamı spekülasyondan ibaret.

Tesla'nın uygun fiyatlı Model Y'yi ne zaman tanıtacağını bilmiyoruz. Aslına bakacak olursak bu otomobilin, 2025'in ilk yarısında seri üretime girmesi planlanıyordu. Ancak Tesla'nın takviminde ciddi bir kayma oldu. Sektör kaynaklarına göre şirket, ilk aşamada ABD'ye sunacağı otomobili 2025'in sonu ila 2026'ın ilk dönemlerine denk gelen bir zamanda üretmeye başlayacak. Bakalım bu otomobil, Tesla'nın giderek kaybettiği pazar payını yeniden kazanmasını sağlayabilecek mi...

Uygun fiyatlı Model Y'nin test edildiği anlara ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz