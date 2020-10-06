2020 yılının ortalarında piyasaya sürülen Ford Puma, B segmentine ait kompakt SUV modelleri arasında yerini alıyor. Son derece dikkat çekici bir tasarıma ve hibrit motor seçeneğine sahip olan Ford Puma'nın tüm detaylarını fiyat listesiyle birlikte inceledik.

Ford, geçtiğimiz aylarda yeni SUV model Puma’yı Türkiye’de satışa çıkardı. Otomobil dünyasında artık kompakt SUV tarzı arabaların daha fazla tercih edildiği bir gerçek. Ford da bu ihtiyacı göz önünde tutarak aslında 1990’lı yıllarda satışa çıkardığı Coupe kasa Puma modelini tamamen yeniledi, B segmentine ait bir SUV’ye çevirdi.

İngiltere’nin en ünlü araba gazetesi What Car? tarafından Ocak ayında yılın arabası seçilen Ford Puma, hibrit motoru seçeneği sayesinde çevreyi de düşünen bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Ford Puma aracın sahip olduğu tüm özellikleri ve fiyat listesini sizlerle paylaştık. Keyifli okumalar dileriz.

Tasarım

Dış tasarım

Ford Puma, tasarımsal açıdan aracın bazı kısımlarında daha önce Ford’da pek alışkın olmadığımız çizgilere sahip. Önden yukarıya doğru uzanan farlar ve geniş havalandırma ızgarası sayesinde son derece sportif bir görünüme sahip olan araç, ilk bakışta Porsche Macan ve Kia Sportage gibi araçlara bir hayli benzetiliyor.

Normalde bu tarz modellerde arabaya SUV görünümünü kazandıran en büyük etkenlerden birisi tavan rayları ve çamurluklar oluyor. Yine aynı segmentten bir arabayla karşılaştıracak olursak, Peugot 2008 SUV araçlarda da çamurlukların ve tavan rayların gövde renginden daha koyu bir renge sahip olduğunu görüyoruz. Ford Puma’nın bu bölgelerde de gövde rengini kullanmaya devam etmesi, araca SUV’den çok Hatchbag havası kazandırmış diyebiliriz.

Ford, tamamen yeni bir araç çıkarmış olsa da araca kendine has çizgilerinden bir şeyler elbette katmak istemiş. Aracın gündüz farlarına baktığımız zaman kullanılan çizginin Ford’un GT modelinde kullanılan LED farlarla son derece benzerlik gösterdiğini görüyoruz.

İç tasarım

Ford Puma iç tasarım konusunda markanın diğer modellerinden çok da farklı bir çizgiye sahip değil. Aracın kokpit kısmına baktığımız zaman çoğu şeyin Ford Fiesta ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz.

Ford Puma’nın şu anda Style ve ST-LINE olmak üzere iki farklı donanım paketi bulunuyor. ST-LINE paketlerinde koltuklar deri döşemeden oluşuyor ve araca daha sportif bir görünüm kazandırmak için döşemelere kırmızı dikişler eşlik ediyor. Style paketinde ise çoğu arabadan alışkın olduğumuz normal kumaş döşemeler kullanılmış. Arabadaki koltuk döşemeleri fermuarları sayesinde tamamen çıkarılıp yıkanabiliyor. Kirlenen kılıfları evde direk çamaşır makinesine atabilme şansına sahip olmak, son derece güzel bir avantaj gibi görünüyor.

Multimedya sistemi

Dijital gösterge ekranı

Ford Puma, hem sürücünün hem de yan taraftaki yolcunun kolaylıkla erişebileceği dik şekilde konumlandırılmış 12,3 inçlik LCD gösterge ekranına sahip. Gösterge ekranı sürücüler tarafından kişiselleştirme özelliğine sunuyor ve ekran araçta hangi sürüş modunu kullanıyorsanız, renkleri ve düzeni ona göre ayarlıyor.

Ford Sync 3

Ford Sync 3, telefonunuzu aracınızla eşleştirmenize olanak sağlıyor. Telefonunuzu bağladıktan sonra belli ses komutlarını kullanarak mesajları sesli bir şekilde dinleyebilir ya da dinlediğiniz müziği değiştirebiliyorsunuz. Ford Sync 3’de bir de Apple Carplay özelliği bulunuyor.

Güvenlik

Yaya algılama özellikli çarpışma önleme yardımı

Ford Puma, aracın üzerinde bulunan kameralar sayesinde aracın önündeki yayaları ya da bisikletlileri algılayabiliyor. Çarpışma riski olduğu durumlarda ise sürücüye uyarı gönderiyor ve sürücü bu uyarılara belirlenen sürede yanıt vermezse sistem otomatik olarak araca fren gücü uyguluyor.

Acil durum fren desteği

Ford Puma’da bulunan acil durum fren desteği, tamamen sürücü ile eş zamanlı olarak çalışıyor. Araba sürücünün frene ani bir kuvvet uyguladığını anlayarak fren sistemindeki basınçları optimize ediyor ve her bir tekerleğe eşit oranda fren yaptırarak olası çarpışmaları önlemeye çalışıyor.

Gelişmiş çekiş kontrol sistemi

Gelişmiş çekiş kontrol sistemi Ford Puma’nın yol tutuşunun maksimum seviyede olması için tasarlanmış bir sistem. Bu sistem lastiklerin gereksiz durumlarda patinaj çekmesini engelliyor ve ani hızlanma ve yavaşlama gibi durumlarında araca maksimum tutuş gücü sağlıyor.

Elektronik denge kontrol sistemi

Anti blokaj fren sistemi ve çekiş kontrol sistemindeki sensörlerden yardım alarak çalışan denge kontrol sistemi, sürücünün seyir halindeyken hakimiyeti kaybetmesi gibi durumlarda her bir lastiğe farklı fren basınçları uygulayarak aracın dengede kalmasını sağlıyor.

Adaptif hız kontrol sistemi

Adaptif hız kontrol sistemi sayesinde Ford Puma seyir halindeyken kendi hızını öndeki aracın hızına göre ayarlayabiliyor. İsteğe bağlı olarak kullanılan bu sistemde uzun yolculuklarda araca istediğiniz takip mesafesini belirterek daha güvenli bir sürüş deneyimi elde edebiliyorsunuz.

Acil durum manevra destek sistemi

Ford Puma, üzerinde bulunan kamera ve radar sayesinde önünüzde duran ya da yavaşlayan bir araç tespit ettiği zaman daha kolay manevralar yapabilmeniz için direksiyonun daha hassas tepkiler vermesine olanak sağlıyor.

Otomatik park yardımcısı

Ford Puma, gazı, freni ve vites geçişlerini sürücü kontrol ettiği takdirde mesafesini uygun bulduğu alanlara kendi kendine park edebilme özelliğine sahip. Aynı özellik sadece park ederken değil, park halinden çıkarken de kullanılabiliyor ve araç sürücüye hangi manevraları yapması gerektiğini söylüyor.

Ford Puma performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Ford Puma, EcoBoost hibrit teknolojisinden yararlanan bir motora sahip. Araçta bulunan küçük elektrikli motor, tamamen verimliliği artırmak için tasarlanmış ve gücünü akü setinden aldığı için ekstra bir güç kaynağına da ihtiyaç duymuyor.

Ford Puma’da şu anda 2 manuel 1 otomatik olmak üzere 3 adet benzinli motor seçeneği bulunuyor. Araçta şu an dizel motor seçeneği bulunmuyor. Gelin Puma’nın sahip olduğu motor özelliklerine ve yakıt tüketimlerine birlikte bakalım.

1.0L EcoBoost manuel (95hp)

Ortalama (lt/100 km): 4,5

Şehir içi (lt/100 km): 5,4

Şehir dışı (lt/100 km): 4,0

1.0L EcoBoost otomatik (125hp)

Ortalama (lt/100 km): 4,9

Şehir içi (lt/100 km): 5,8

Şehir dışı (lt/100 km): 4,3

1.0L EcoBoost Hibrit manuel (155hp)

Ortalama (lt/100 km): 4,4

Şehir içi (lt/100 km): 5,1

Şehir dışı (lt/100 km): 3,9

Ford Puma fiyat listesi:

Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin 212.100 TL

Ford Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin 229.300 TL

Ford Puma ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzin 336.900 TL

Ford Puma ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 155PS 6 İleri Manuel Benzin/Mhev 338.900 TL

Ford Puma 2020’nin sahip olduğu tüm özelliklere birlikte baktık. Farklı bir tasarımla karşımıza çıkan yeni SUV’nin hibrit seçeneği olması bizce son derece güzel bir avantaj olmuş. Ne de olsa teknoloji hızla ilerlemeye devam ediyor ve zaman geçtikçe yollarda dizel motorlardan çok hibrit ve elektrikli motorlar görmeye başlayacağız.

Aracın fiyatlarının da biraz yüksek olduğunun farkındayız. Ancak araç B segmentine bile ait olsa böyle uçuk rakamlar görmeye alıştık zaten. Yeni Ford Puma hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce verilen parayı hak edecek türden bir araba mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyor olacağız.