Ford’un efsanevi RS200 S modeli, özel tasarımı ve artırılmış gücüyle müzayede ile satışa sunuluyor. Milyonlarca TL’ye satılacak olan bu nadir model, yalnızca 20 adet olacak.

Ford, RS200 S modelinin yalnızca 20 örneğini satışa çıkarıyor. Bu efsanevi otomobilin özel versiyonu koleksiyoncular için değerli bir fırsat sunuyor olacak.

Ford'un Grup B rallisi için ürettiği efsanevi RS200, 1980'lerin ortalarında büyük bir başarıya imza atmıştı. Şimdi ise bu modelin daha özel bir versiyonu olan RS200 S, yalnızca 20 örneğiyle yollara çıkıyor. RS200 S, normal modelin ötesine geçerek daha fazla konfor ve güç sunuyor.

Ford RS200 fiyatı ne kadar olacak?

300 beygir gücüne sahip olan araç, kırmızı rengiyle dikkat çekiyor ve koleksiyoncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Kanadalı bir bayinin isteği üzerine tasarlanan RS200 S, normal modele kıyasla daha geniş koltuklar, klima ve özel bir direksiyon simidi gibi konfor odaklı iyileştirmelere sahip. Motoru güçlendirilerek daha yüksek performans sunan RS200 S, sınırlı sayıda üretiliyor.

Özel RS200 S modeli, şubat ayı sonunda İngiltere'deki Iconic Auctioneers müzayede evinde satışa sunulacak. 300.000 ila 350.000 £ (yaklaşık 13.3 milyon TL ile 15.5 milyon TL arasında) arasında bir fiyata satılması bekleniyor.