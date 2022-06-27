Ford'un Türkiye'deki Batarya Fabrikasının Maliyeti Açıklandı

Koç Holding'in geçtiğimiz aylarda KAP'a yaptığı bildirinin ardından Ford'un ülkemizde açacağı fabrikanın detayları paylaşıldı. Koç Holding, Amerikan Ford ve SK On ortaklığının imzasını taşıyan projenin maliyeti dudak uçuklattı.

Koç Holding, geçtiğimiz aylarda Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda paylaştığı açıklamasında Türkiye için önemli bir kararı paylaşmıştı. Grup, Ford Motor Company ve SK On ortaklığı ile Ankara’da batarya üretimi için niyet mektubu imzalandığını duyurmuştu. Niyet mektubunun üzerinden geçen haftaların ardından bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Gazeteci Emre Özpeynirci, Koç Holding’in Amerikan Ford ve Güney Koreli SK On’un ortaklığıyla kuracağı fabrikaya ilişkin proje detaylarını paylaştı. Paylaşılan detaylar arasında fabrikanın kurulacağı yer, yapılacak yatırımın maliyeti, oluşturulacak istihdam ve fabrikanın üretim kapasitesi de yer aldı.

Projenin yatırım bedeli 32 milyar TL!

Resmi proje bilgilerine göre Koç Holding’in Ford ortaklığında inşa edeceği batarya üretim fabrikası, Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Başkent Organize Sanayi Bölgesi III. Etap sınırları içinde bulunacak. Elektrikli Araçlar Ve Taşıtlar İçin Akü Hücresi Üretimi projesinin yatırım bedeli ise 32 milyar TL olacak.

Akümülatör ve şarj edilebilir pil ve batarya ile bunların parçalarının imalatının gerçekleştirileceği fabrika, yılda 45 GWh’a ve 330 bin lityum iyon bataryaya kadar üretim yapabilecek. Ortaklıkla birlikte kurulan şirketin ismi ise ‘Battery Cell International’ olacak. 2025 yılı itibarıyla ülkemizde açılması planlanan fabrikanın 4000 kişiye istihdam sağlayacağı belirtiliyor.