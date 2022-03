Koç Holding, bugün KAP'a yaptığı açıklamada Ankara'da kurulacak batarya üretim tesisi için niyet mektubu imzalandığını duyurdu. Holding, üretilecek bataryaların Ford Otosan tarafından satın alınması konusunun da değerlendirileceğini açıkladı.

Elektrikli ve sürdürülebilir bir gelecekte bataryaların yeri çok büyük iken bu konuda yapılan yatırımlar dünya genelinde şimdiden meyvesini vermeye başladı. Bugünse Türkiye’nin en büyük holdingi Koç Holding’ten önemli bir duyuru geldi. KAP’a açıklama yapan Koç Holding, Ankara’daki batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu’nun katılması konusunda Ford ve SKO ortaklığına dair niyet mektubu imzalandığını duyurdu.

Holding tarafından paylaşılan açıklamaya göre ortaklıkla birlikte gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi, 2025 yılında yıllık 30 – 45 Gigawatt saat kapasite ile başlayacak. Hedefe ulaşılmasıyla birlikte bataryaların yeni nesil Transit araçların üretiminde kullanılması amacıyla Ford Otosan A.Ş.’ye satışı konusu da değerlendirilecek.

Avrupa'nın en büyük üretim tesislerinden birisi olacak

Ford tarafından paylaşılan duyuruya göre SK On Co., Ltd. ve Koç Holding arasında imzalanan mektupla yolu gözlenen batarya üretim tesisi, Avrupa'nın en büyük ticari otomobil bataryası üretim tesislerinden birisi olacak.

Bununla birlikte üretim tesisi, Ford tarafından paylaşılan açıklamaya göre 'işletme masraflarının' azaltılmasını sağlayarak Avrupa'daki büyük ve küçük işletme müşterilerine fayda sağlayacak, çevresel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak.

Koç Holding'in açıklaması

“Otomotiv sektöründe gelişen fırsatların incelenmesine yönelik süregelen çalışmalarımız kapsamında, Ford Motor Company ("Ford") ve SK On Co., Ltd. ("SKO") ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu'nun katılması konusunda işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (MoU) imzalanmıştır. Proje kapsamında üretilecek bataryaların yeni nesil Transit araçların üretiminde kullanılması amacıyla iş ortaklığımız Ford Otosan A.Ş.'ne satışı konusu da değerlendirilmektedir. MoU uyarınca, taraflarca anlaşılması halinde üretime 2025 yılında yıllık 30-45 Gigawatt saat kapasite ile başlanması hedeflenmektedir.”

Koç Holding, bugün bir diğer haberle daha gündeme taşınmıştı. Holdingin sahibi olduğu Ford Otosan, Ford Romanya’yı satın aldığını duyurmuştu. Bu iki büyük haberin ardından hem Koç Holding hem de Ford Otosan hisse değerinde sırasıyla %5 ve %8’i aşkın artış gerçekleşti.