Ford'un resmî X hesabı geçtiğimiz saatlerde ele geçirildi. Kısa sürede geri alınan hesaptan Filistin ile ilgili paylaşımlar yapıldı.

Siber saldırılardan etkilenen şirketlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Şimdi ise dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden olan ABD merkezli Ford, hack’lendi. Saldırganlar, şirketin X hesabını hedef aldı.

Saldırı, gece saatlerinde gerçekleştirildi. Hacker’lar, Fort Motor Company hesabından kısa sürede 3 adet paylaşım yaptılar. Ancak bu durum çok uzun sürmedi. Şirket, hesabı geri almayı başardı.

Filistin ile ilgili paylaşımlar yapıldı

Paylaşımlardan alınan ekran görüntülerini yukarıdan görebilirsiniz. Hesabı ele geçirenler, Filistin ile ilgili 3 adet gönderi paylaşılmış. Bu gönderilerde “Filistin’e Özgürlük”, “İsrail terörist bir devlettir.” gibi ifadeler yer alıyor. Kısa süre sonra 3 paylaşım da kaldırıldı.

Ford’dan açıklama geldi

Hack’lenmenin ardından Ford açıklama yaptı ve takipçilerini bilgilendirdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “X hesabımız kısa süreliğine ele geçirildi ve Ford tarafından onaylanmayan 3 paylaşım yapıldı. Gönderiler, Ford Motor Company’nin görüşlerini temsil etmiyor. Ford ve X, yaşanan saldırıyı araştırıyor.”