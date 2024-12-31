ABD Hazine Bakanlığı, siber saldırıya uğradı. Çinli olduğu belirtilen hacker'ların, bakanlığın bilgisayarlarına eriştiği ifade edildi.

Siber saldırılar günümüzün en büyük problemlerinden biri durumunda. Öyle ki her ay düzenli olarak hükûmetlere veya şirketlere yönelik saldırılar görüyoruz. Şimdi gelen haberler ise ABD’de böyle bir olay yaşandığını ortaya koyuyor.

ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada siber saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırının arkasında Çin destekli hacker’ların olduğu bildirildi.

Hükûmet belgelerine erişildi

Kurumdaki bilgisayarları etkileyen saldırı, ilk olara 8 Aralık günü fark edildi. Yetkililer, üçüncü parti siber güvenlik hizmeti sağlayıcısı BeyondTrust tarafından bilgilendirildi ve saldırganların bulut tabanlı hizmet yoluyla erişim sağladığı görüldü.

Saldırganlar, bakanlığın kullanıcılara teknik destek sağlayan bulut tabanlı bir hizmeti güvence altına almak amacıyla kullanılan bir anahtara erişmişler. Bu da güvenlik önlemlerini aşarak bilgisayarlara ulaşmalarını sağlamış.,

Bakanlık, saldırganların yakalanması için incelemelerin ve soruşturmanın sürdüğünü belirtirken Çinli bilgisayar korsanları tarafından yapıldığı aktarıldı. Saldırıda hükûmet belgelerine erişildiği de açıklamalar arasında yer aldı. Bakanlık, son olarak ilerleyen dönemde saldırı ve saldırgan hakkında daha fazla ayrıntının yer alacağı ek bir rapor da paylaşacağını ifade etti.