Yüksek performans için özel olarak üretilen Formula 1 lastikleriyle trafiğe çıksak aracımız daha hızlı olabilir mi?

Formula 1 organizasyonunda hemen her şey özel olarak geliştiriliyor, buna elbette lastikler de dahil.

Bu lastikleri kendi otomobillerimizde kullanmamız durumunda daha hızlı, daha çevik ya da daha performanslı bir sürüş keyfi yaşayabilir miyiz?

Öncelikle işe lastik bulmakla başlayalım:

Normal şartlar altında bu lastiklerden bulmamız biraz zor. Neyse ki İngiltere'de bu lastiklerden satın almak mümkün, boşuna griddeki takımların büyük çoğunluğunun merkezi bu ülkede değil.

Sonrasında da hemen oturup bu lastiklerin maliyetlerini hesaplamamız gerekiyor. Tanesi 1000 pound'a bu lastiklerden bulunabiliyor. Yani bir set lastiğin maliyeti bize, bugünün kuruyla 153 bin 460 TL oluyor.

8.350,10 TL'lik gümrük vergimizle beraber toplam maliyetimiz ise 161 bin 810 TL. (O kadar para verince kargo ücretsiz oluyor elbette.)

Güzel, peki bitti mi masrafımız? Ne münasebet, öyle kolay mı?

Tam 5000 pound da lastiklerimizi ısıtacak battaniyelere vermemiz gerekiyor. Gümrük vergisi ile beraber toplam maliyeti 203 bin 358,75 TL. Arabayı da lastiklere uygun hâle getirdiğimizi varsayıyoruz ancak aracı bilmeden burada bir maliyet çıkarmak mümkün değil, onu şimdilik pas geçiyoruz. Zaten toplam fatura olmuş 356 bin 618 lira, bir de ona girersek…

Lastikleri taktık, hemen caddeye akalım mı?

Yani çok istiyorsanız olur ancak aracı çok dikkatli kullanmanız gerekir. Zira Formula 1 lastikleri, belirli bir sıcaklık aralığında çalışır. Lastik çok soğuduğunda yolu hiç tutmaz, çok ısınırsa da aşırı aşınır ve gene dağılmaya başlar.

Zaten standart bir otomobille lastiği o kadar zorlayamazsınız ancak iş lastiği sıcak tutmaya geldiğinde çok zorlanabilirsiniz, tabii Kimi Raikkonen değilseniz. Zira lastik ısıtmak için yapılan zikzak hareketini bile yapmaya gerek görmeyen bir insandı kendisi.

Lastikleri ısıttığımızda bu yeterli mi peki? Pek değil. Yolların bu lastiklere ne kadar uyumlu olduğu da bir başka tartışma konusu. "Cadde" derken meşhur "Bağdat Caddesi" söz konusuysa mesela bir yere pek gitmeniz olası değil, o trafikte gidemezsiniz, piyasaya falan yapamazsınız.

Yavaşlıktan lastikleriniz de soğumaya başlar ki bu da belirli bir noktadan sonra sırf köşeleri dönebilmenin bile azap hâline gelmesine neden olacaktır.

Peki, yolda kullanamıyoruz ama pistlerde kullanırsak ne olur?

Formula 1 lastikleri ile otomobil lastikleri ne ölçü ne yapı olarak aynı değildir, ona göre bir modifiye yapmanız gerekir. Yine de pist şartlarında, uygun şekilde ısıtılmış lastiklerle çok daha yüksek performans göstermeniz mümkün.

Elbette bu senaryoda da aracı yüksek hızlarda kontrol edebildiğinizi ve aracın keskin manevralarına uyabildiğinizi varsayıyoruz. Yoksa ya kum havuzuna çakılırsınız ya da bariyerlere uçarsınız ne yazık ki.

Yine de bu lastiklerin çok hızlı şekilde aşınacağını ve çok kısa sürede değiştirmek zorunda kalacağınızı belirtelim. Yani Formula 1 tekerleklerini sıradan otomobillere biraz uğraşarak takabiliriz ama daha hızlı ya da performanslı sürüş için söz vermek mümkün değil.

Bazı arkadaşlar bunu denemiş, sonucu görmek isteyenler için videoyu şuraya bırakalım:

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