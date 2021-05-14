Formula 1 Takviminden Türkiye GP'si Resmi Olarak Çıkarıldı

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 takviminden Türkiye GP'sinin çıkarıldığını resmi olarak açıkladı. Alınan kararla birlikte 11 - 13 Haziran'da nasıl bir yol izleneceği açıklanırken takvime ikinci bir Avusturya GP'sinin eklendiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Formula 1 takvimine Türkiye GP'sinin eklenmesi hepimizi çok heyecanlandırmıştı ancak hevesimiz resmen kursağımızda kaldı. Önce Portekiz asıllı F1 muhabiri Türkiye GP'sinin iptal edildiğini duyurdu, sonra da S Sport resmi bir açıklama yaparak yarışın gerçekten de yapılmayacağını açıkladı.

S Sports'un yaptığı açıklamadan sonra bir umut belki FIA'dan böyle bir karar çıkmaz diye beklemiştik ancak ne yazık ki FIA'da resmi olarak Türkiye GP'sinin takvimden çıkarıldığını az önce duyurdu. Alınan kararla birlikte Türkiye GP'sinin yerine hangi yarışın geçip geçmeyeceği ve takvimde yapılan değişikliklerle birlikte açıklandı.

Türkiye'nin yeri doldurulmadı (!)

FIA, Türkiye GP'sinin yerine başka bir yarışın geçmeyeceğini, 11-13 Haziran'ın boş geçeceğini dile getirdi. Bu kararla birlikte 2 hafta sonra gerçekleşecek Fransa GP'si öne çekildi ve yarışın yeni tarihi 18-20 Haziran olarak belirlendi.

FIA'nın yaptığı bir diğer değişiklik ise takvime ikinci bir Avusturta GP'sini eklemek oldu. Yeni takvime göre Fransa GP'sinin hemen ardından 25-27 Haziran ve 2-4 Temmuz tarihleri arasında F1 pilotları Avusturya'da yarışacak.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'tan umut verici bir açıklama geldi

Türkiye GP'sine ev sahipliği yapan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, FIA'nın aldığı karardan sonra önümüzdeki aylarda yarışın Türkiye'de yapılabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Yapılan açıklamalara göre Türkiye GP'sinin sadece 2021 sezonu içerisinde değil ilerleyen zamanlarda da gerçekleşmesi hala mümkün.

Ak'ın yapmış olduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Geldiğimiz noktada İngiliz Hükümeti’nin almış olduğu seyahat kısıtlamaları kararı neticesinde 11-13 Haziran’da gerçekleşecek olan Türkiye yarışı teknik nedenlerle yapılamaz hale geldi. Intercity İstanbul Park olarak yarışın önümüzdeki aylar içerisinde uygun bir tarihte gerçekleşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan çok daha iyi bir yarış organize etmek için biz her zaman hazırız. Intercity İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu hem 2021 sezonu içerisinde, hem de önümüzdeki yıllarda tekrar Türkiye’ye getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."