Fortnite, 23 Futbol Kulübünün Formalarını Oyuna Ekliyor

Epic Games'in popüler battle royale oyunu Fortnite'a yeni kostümler ve emote'lar ekleniyor. Oyun eklenecek olan yeni kostümler, dünyanın farklı liglerinde mücadele eden 23 futbol kulübünün formaları olacak.

Günümüzün popüler battle royale oyunlarından bir tanesi olan Fortnite, oyuncularına yeni kostümler ve emote'lar sunmaya devam ediyor. Son olarak Amerikan futbolu NFL takımları kostümleri sunan oyun, bu sefer gerçek futbol takımlarının kostümlerini oyuna ekliyor.

Fortnite, yeni Kickoff Set ve Pele's Air Punch emote'larını 23 Ocak'tan itibaren oyuna ekleyecek. Kickoff Set ile birlikte toplamda dünyanın farklı ülkelerinden 23 futbol takımının formaları da oyuna eklenecek.

23 futbol kulübünün forması Fortnite'a ekleniyor

23 Ocak'tan itibaren formaları Epic Games'in popüler oyunu Fortnite'a eklenecek olan oyunlar şunlar:

Manchester City FC (İngiltere)

Wolves (İngiltere)

West Ham United FC (İngiltere)

Juventus (İtalya)

AC Milan (İtalya)

Inter Milan (İtalya)

AS Roma (İtalya)

Seattle Sounters FC (ABD)

Atlanta United (ABD)

Los Angeles FC (ABD)

Santos FC (Brezilya)

EC Bahia (Brezilya)

Sevilla FC (İspanya)

Sporting CP/Sporting Lizbon (Portekiz)

Borussia Mönchengladbach (Almanya)

FC Schalke 04 (Almanya)

VFL Wolfsburg (Almanya)

Rangers FC (İskoçya)

Celtic FC (İskoçya)

Cerezo Osaka (Japonya)

Melbourne City FC (Avustralya)

Sydney FC (Avustralya)

Western Sydney Wandarers (Avustralya)

Oyuna yeni kostümlerle birlikte bir de emote ekleniyor. 23 Ocak'tan itibaren Pele's Air Punch ile birlikte dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından bir tanesi olarak gösterilen Pele'nin klasikleşmiş gol sevinci de oyuna eklenmiş olacak. Ancak 20 Ocak'ta oyundaki Pele Cup'a katılan oyuncular; yeni kostümlere, Pele's Air Punch emote'una ve muhtemel diğer hediyelere daha erken erişebilecek.