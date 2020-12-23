Profesyonel Oyuncudan İlginç Fortnite CS:GO Valorant Tweeti

Bir profesyonel oyuncunun ilginç Fortnite, CS:GO, Valorant karşılaştırması, Twitter'da tartışma başlattı. Oyuncular, hangi oyunun daha fazla yetenek gerektirdiği konusunda adeta birbirlerine girdiler.

Sosyal medya, her ne kadar herkesin düşüncesini dilediği gibi ifade edebildiği bir mecra gibi görünse de belirttiğiniz herhangi bir fikir, aksi düşünceye sahip geniş bir kitle tarafından beklenmedik bir şekilde linç edilebiliyor. Profesyonel Fortnite oyuncusu ZexRow, geçtiğimiz günlerde bu gerçeği birinci elden öğrenmiş oldu.

Pazartesi günü paylaşmış olduğu bir tweette Fortnite’ın Valorant ve CS:GO gibi popüler FPS oyunlarına kıyasla daha fazla nişan alma becerisi gerektirdiğini öne süren ZexRow, tahmin edebileceğiniz üzere Valorant ve CS:GO oyuncularının hışmına uğradı. 500’ün üzerinde yanıt ve 8 binden fazla beğeni alan tweet, bir anda FPS oyun topluluğu arasında yeni bir tartışma başlattı.

Bir gün sonra paylaşmış olduğu tweette ateşe benzinle koşan ZexRow, CS:GO oyuncularının yüzde 80’inin nişan yetenekleri olmadığını düşünemeyecek kadar büyük bir egoya sahip olduğunu ifade ederek kendisine gelen tepkilerin daha da büyümesine neden oldu. Hal böyle olunca profesyonel Valorant ve CS:GO oyuncuları da ZexRow’un açıklamalarını görmezden gelemedi.

100 Thieves’den profesyonel Valorant oyuncusu Nitr0, ZexRow’un tweetinin altına yalnızca bir GIF bırakarak ZexRow’a katılmadığını belli etmiş oldu. Profesyonel CS:GO oyuncusu Ethan ise ZexRow’un tweetinin yeterince aptalca bir şey söylendiğinde yüksek etkileşim alacağını kanıtladığını ifade etti.