Fortnite iPhone'lara Geri Dönüyor (Ama Her Yerde Değil)

Avrupa Birliği ülkelerinde Epic Games mağazası ve Fortnite iPhone'lara geri döndü.

Bundan yaklaşık dört yıl önce Epic Games ile Apple arasındaki ödeme yöntemi krizinin ardından hem Epic hem de firmanın popüler oyunu Fortnite için çok önemli bir karar alınmış ve her iki uygulama da Apple uygulama mağazasından kaldırılmıştı. Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Kanunu (DMA) ile birlikte oyun, Avrupa'daki Apple uygulama mağazasına geri döndü.

DMA ile birlikte Apple, kendi App Store uygulaması dışındaki uygulama mağazalarının da kullanılabilmesine izin vermeye zorlanmıştı. Cuma günü de Epic Games Store, Avrupa'daki iPhone cihazlar için yeniden indirilebilir oldu.

Dört yıl sonra geri dönüyor!

Epic Games Store uygulamasını indirdikten sonra oyunseverler, uygulama içerisinde yer alan oyunlara erişebilecekler. Burada yer alan oyun seçkisi biraz kısıtlı olsa da Fortnite ve Fall Guys gibi yapımlar ciddi bir oyuncu kitlesini mağazaya çekecek gibi gözüküyor. Avrupa Birliği bölgesinde bulunan kullanıcılar, iOS 17.6 güncellemesini almış cihazlar kullanmaları durumunda mağazaya erişebilecekler.

Bundan dört yıl önce, Ağustos 2020'de Epic Games davalık olmuştu. Apple, Epic'i uygulama içi satın almalarda komisyon ödemekten kaçındığı gerekçesiyle dava etmiş ve uygulamayı da App Store'dan kaldırmıştı. O günden bu yana iPhone ya da iPad kullanıcıları cihazlarından Fortnite oynayamıyordu.

Her ne kadar Android cihazlarda Fortnite gibi yapımlar sorunsuz şekilde indirilebiliyor olsa da oyunseverler şimdi hem Epic Games Store hem de bir diğer dijital mağaza olan AltStore Pal üzerinden yapıma erişme şansına kavuştular. Öte yandan AB'nin uygulamalarının ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya gibi ülkelere yayılma potansiyeli de bulunuyor.