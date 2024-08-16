Epic Games Store'un mobil versiyonu Avrupa ve dünya genelinde Android için kullanıma sunuldu. Yeni oyunlar mobilden erişilebiliyor.

Epic Games, bugün Epic Games Store'un mobil versiyonunu duyurdu. Avrupa'daki iOS kullanıcıları ve dünya genelindeki tüm Android kullanıcıları, artık mağazaya ve oyunlara erişim sağlayabilecek. Yeni mobil sürüm, Fortnite, Rocket League Sideswipe ve Fall Guys Mobile gibi popüler oyunları bünyesinde barındırıyor.

Fortnite, Epic Games Store mobil mağazası dışında AltStore adlı üçüncü parti bir mağazadan da indirilebiliyor. Ancak bu sadece Avrupa Birliği sınırlarında geçerli. iOS kullanıcılarının uygulamayı edinebilmesi için Epic'in web sitesinden indirip kurulum sürecini tamamlamaları gerekiyor. Android kullanıcıları için bu süreç daha kısa ancak benzer şekilde gerçekleşiyor.

Epic Games Store'un yeni mobil versiyonuna nerelerden erişilebilir?

Epic Games'in iOS üzerinde mağazasını açması, Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) sayesinde mümkün kılındı. Ancak Apple ve Google'ın, alternatif mağazaların kullanımını zorlaştırdığı belirtiliyor. Epic Games, 2024 sonuna kadar 100 milyon yeni yükleme hedefliyor ve iOS kullanıcılarını Japonya ve Birleşik Krallık'ta da uygulamayı sunmayı planlıyor.

Epic Games bu adımlıya hem oyun çeşitliliğini artırmayı hem de kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Gelecek dönemde mağazaya yeni oyun ve uygulamaların eklenmesi planlanıyor, bu da hem geliştiriciler hem de oyuncular için heyecan verici fırsatlar yaratabilir.