Fortnite, Google Play Store’da Yayınlandı

PUBG ve Call of Duty: Warzone ile birlikte piyasadaki en beğenilen hayatta kalma oyunlarından olan Fortnite, nihayet Epic Games’in Google ile anlaşmasının ardından Play Store üzerinden resmi olarak yayınlandı.

Tüm zamanların en popüler hayatta kalma oyunlarından olan Fortnite, geliştirici firma Epic’in Android’in arkasındaki isim olan Google ile anlaşamamasından dolayı bir türlü Play Store’da yayınlanmıyordu. Durum böyle olunca çareyi başka yerlerde arayan oyuncular, oyunu ancak kendi sitesi üzerinden yayınlanan QR kodu telefonlarında tarattıktan sonra indirip oynayabiliyorlardı.

Şimdiye kadar Android oyuncuları bir şekilde oyunu oynamayı başarsa da biraz uğraşmaları gerekiyordu ancak oyuncuların artık bu tür şeylerle uğraşmasına gerek kalmadı. Google ile sonunda anlaşan Epic Games, oyunu Play Store üzerinden resmen yayınladı. Gelin haberin detaylarına daha yakından göz atalım.

Android için yayınlanan Fortnite, orijinal oyundaki pek çok ögeyi içerisinde barındırıyor:

Android cihazlarda 7.1 ve sonrası işletim sistemlerinde çalışabilen Fortnite, orijinal oyundaki pek çok imkânı Android sürümünde de sunuyor. PC sürümündeki tüm mekaniklerin aynen yer aldığı mobil versiyonu tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Orijinal sürümün klasik mantığı da aynen mobil oyunda devam ediyor.

Bu noktada Savaş Otobüsü’ne binen oyuncuların, sevdikleri bir bölgeye atladıktan sonra kaynak toplaması, silah bulması, rakiplerle savaşması ve en son hayatta kalan olarak oyunu kazanmaya çalışması gerekiyor. Tabii ki tüm bunları yaparken aksiyonun hiç durmadığını ve avcıyken av konumuna düşebileceğinizi de unutmamak gerekiyor zira kendinizi bir anda çapraz ateşin arasında bulabilirsiniz.

Fortnite, şu anda PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC ve mobil cihazlarda oynanabiliyor. Fortnite’ı tarayıcıya gerek duymadan doğrudan Play Store üzerinden indirmek için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilir, hayatta kalma serüvenine mobil cihazınızdan devam edebilirsiniz.

Fortnite Android İndir: