Travis Scott, Fortnite’ta Efsane Bir Konser Verdi (Video)

Epic Games, Fortnite oyuncuları için ünlü rap sanatçısı Travis Scott’la anlaştı ve ortaya muazzam bir iş çıktı. 10 dakika süren konserde oyunun fizik motorları sonuna kadar zorlanırken, oyuncular Scott’ın yeni şarkısını dinledi.

Fortnite, bu gece oyunculara muazzam dakikalar yaşattı. Ünlü rap sanatçısı Travis Scott’ın Fortnite oyunundaki muhteşem konseri, aynı anda milyonlarca insana ulaştı. Sadece 10 dakika süren konserde Scott’ın yeni tekli şarkısı Astronomical’a odaklanıldı. Konser, izleyenlere devleri, uzay yolculuğunu, su altı bölümlerin ve daha pek çok şeyi vadediyor.

Medya şirketi Lightshed, 1,2 milyonu Fortnite oyununun içinde olmak üzere 2 milyon insanın konseri canlı takip ettiğini duyurdu. Travis Scott’ın Fortnite konserleri bununla sınırlı değil. 4 ayrı oturumda daha bu konsere ulaşabilecek oyuncular, belirli saatlerde oyuna girerek bu muazzam gösteriye ortak olabilirler.

Konserin verileceği tarihler

24 Nisan Cuma, Saat 17.00

25 Nisan Cumartesi, Saat 18.00

25 Nisan Cumartesi, Saat 19.00

26 Nisan Pazar, Saat 01.00

Ödüller verildi

Epic Games, söz verdiği gibi konseri Fortnite üzerinden takip eden oyunculara planörle birlikte iki yeni yükleme ekranı hediye etti.

Travis Scott Fortnite konser videosu:

Fortnite’ın ilk konseri değil

Epic Games, daha öncesinde DJ Marsmello’ya da Fortnite oyununda konser verdirmiş ve oyunculardan çok büyük övgüler almıştı. Scott için hazırlanan bu konserin de büyük ilgiyle karşılanmasının ardından önümüzdeki süreçte daha fazla oyun içi konserler görmeyi umuyoruz.