Travis Scott, Bu Gece Fortnite’da Devasa Bir Konser Veriyor

Battleroyale oyunu olarak karşımıza çıkan Fortnite, geçtiğimiz dönemde oyun içinde devasa bir konser vermiş ve bu olay oyuncular tarafından çok tutulmuştu. Şirket, bu olayın ardından şimdi de ünlü rap sanatçısı Travis Scott’ı oyuna getiriyor.

Kaybettiği oyuncu kitlesini karantina döneminde kazanmak isteyen Fortnite, bugün gece 02.00’da büyük bir konser veriyor. Fortnite oyuncuları için ünlü rap sanatçısı Travis Scott’ı getirecek Fortnite, 5 konserlik serisinin ilkini bu gece gerçekleştirecek. Bu, Fortnite’ın tarihinde yer alan ikinci büyük konser. Oyun, ilk konserde DJ Marsmello’yu getirmişti ve oyuncular tarafından büyük beğeni toplamıştı. Eğer bu konser de Marsmello’nun konserine benzerse göz kamaştırıcı ışık ve oyun içi dans gösterileri bizleri bekliyor olacak.

Bu hafta sonu yeni tekli çalışması Astronomical’i piyasaya sürecek Travis Scott, Fortnite oyunu içerisinde gerçekleşecek konseriyle bu şarkının prömiyerini yapacak.

Konser için oyuna girmeye gerek yok

Travis Scott konseri, Fortnite oyunu içinde yayınlanacak olsa da bilgisayarınızda oyun olmasa dahi canlı konseri takip edebilirsiniz. Bunun için Twitch, YouTube, Mixer gibi canlı yayın platformlarındaki yayıncıları takip edebilirsiniz. Pek çok yayıncı, Fortnite’ın bu özel anını canlı takip edeceklerdir.

5 gösteri olacak

Travis Scott’ın konserine herkesin ulaşmasını isteyen Epic Games, bu sebeple farklı aralıklarla 5 konser verecek. Epic Games’in açıkladığı konser saatleri ise şu şekilde:

24 Nisan Cuma, Saat 02.00

24 Nisan Cuma, Saat 17.00

25 Nisan Cumartesi, Saat 18.00

25 Nisan Cumartesi, Saat 19.00

26 Nisan Pazar, Saat 01.00

Konserlere katılanlara ödül verilecek

Eğer Travis Scott’ın konserlerinden herhangi birine katılırsanız, ücretsiz bir planör ve iki yeni yükleme ekranı elde edebileceksiniz. Son dönemde koronavirüs pandemisiyle evlerine kapanan bizler için güzel bir konser olacağını düşündüğümüz Fortnite konserini aynı anda milyonlarca insanın takip etmesi bekleniyor.