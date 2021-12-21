Uygulama ya da yazılım geliştirmek için geliştirilmiş olan bir yazılım kullanmayı hiç düşündünüz mü? Eğer bir geliştiricisiyseniz framework adı verilen bu yazılımlardan birini kullanmak ufak detaylarla uğraşmamanızı ve çok daha verimli çalışmanızı sağlar. Framework nedir, ne işe yarar, türleri nelerdir gelin yakından bakalım.

Bir uygulama ya da yazılım geliştirmek, işin uzmanları için bile bir hayli zorlu bir süreçtir. Bu süreçte geliştiricileri en çok uğraştıran konu, çoğu zaman işin içinden çıkılmaz detaylardır. İşte tam bu noktada devreye framework giriyor. Framework; uygulama ya da yazılım geliştirmek için geliştirilmiş bir yazılımdır. Sunduğu çerçeve sayesinde geliştiricilerin işini büyük oranda kolaylaştırır.

Farklı platformlar için geliştirilen uygulama ve yazılımlar için farklı framework yazılımları vardır. Geliştiricilerin bu tür bir çerçeve kullanması acemilik anlamına gelmez, aksine küçük detaylarla uğraşmadan çok daha verimli çalışmalarını ve çok daha işlevsel uygulamalar geliştirmelerini sağlar. Gelin framework nedir, ne işe yarar, türleri nelerdir gibi merak edilen soruları biraz daha yakından inceleyelim.

Framework nedir?

Dilimize çerçeve olarak çevirebileceğimiz framework; yazılım ya da uygulama geliştirmek için deneyimli mühendisler ve yazılımcılar tarafından geliştirilen, optimize edilen ve test edilerek kullanıma sunulan bir yazılımdır. Geliştiricilere ufak detaylarla uğraşmadan alanlarında ustalıklarını konuşturacakları bir çerçeve çizdiği için çok yönlüdür, güvenilirdir ve verimlidir.

Geliştiriciler, hangi alanda bir uygulama ya da yazılım geliştirdiklerine bağlı olarak farklı framework çerçevelerinden birini tercih edebilirler. Herhangi bir framework, geliştiricilere bazı temel düzenlemelerin olduğu bir alan sunar. Geliştirici, bu alan üzerinde çalışmaya başladığı için işin en büyük yükünden daha başlamadan kurtulmuş olur.

Framework kullanmanın avantajları:

Yaygın olarak kullanılan tüm framework yazılımları, alanında deneyimi mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilmiştir. Yayınlanan tüm framework sistemleri farklı platform ve cihazlar için optimize edilmiş, özel testlerden geçirilmiş ve tasarım süreci en verimli hale getirilmiştir. Framework kullanmanın avantajlarından bazıları şu şekilde;

Daha iyi bir tasarım geliştirmeye yardımcı olur.

Programlama hızını arttırır.

Çok daha güvenli kod yazımı sağlar.

Yinelenen ve gereksiz kod yazımını önler.

Hata payını minimuma indirir.

Farklı teknolojiler üzerinde çalışma şansı yaratır.

Geliştiriciler, kullandıkları framework yazılımlarına katkı sağlayabilir.

İşlevi önceden oluşturulmuş kod segmentleri sayesinde geliştirilen uygulama ve yazılımlar çok daha güvenli hale gelir.

Kod test etmek ve kod hatalarını ayıklamak gibi işlemler çok daha kolay gerçekleştirilir.

Geliştirme süreci bazen yarı yarıya azalır.

Framework türleri:

Angular framework

Laravel framework

Apache Spark framework

PyTorch framework

TensorFlow framework

Ionic framework

Xamarin framework

Flutter framework

Angular framework:

Web tabanlı uygulamalar geliştirmek için kullanılan angular framework, bildirime dayalı şablonlar, bağlı eklemeler, uçtan uca araçlar gibi pek çok konuda temel bir çerçeve sunar. JavaScript, Google Cloud Platform ve AdWords pek çok uygulama için dahili araca sahiptir. Angular framework ile geliştirilen bazı uygulamalar şunlardır;

Netflix

paypal

upwork

YouTube

Django

Laravel framework:

Web tabanlı uygulamalar geliştirmek için kullanılan laravel framework, PHP tabanlı bir çerçeve sunar. Açık kaynak kodludur, güçlüdür ve kullanışlı bir tasarım modeline sahiptir. Google Trends bu çerçeveyi en yüksek performansa sahip PHP tabanlı framework olarak kabul eder. Laravel framework ile geliştirilen bazı uygulamalar şunlardır;

Alison.com

Barchart.com

Neighborhood Lender

World Walking

Apache Spark framework:

Apache Spark framework, büyük ölçekli verileri işlemek için kullanılan analitik bir sistemdir. Java, Scala, Python, R ve SQL yazma konusunda en hızlı çerçevedir. Günümüzde Apache Spark framework kullanan 3 binden şirketten bazıları şunlardır;

Amazon

Cisco

Databricks

Hortonworks

Microsoft

Oracle

Verizon

Visa

PyTorch framework:

PyTorch framework bir makine öğrenim çerçevesi sunar. Temel amacı; araştırma, prototip oluşturma, üretim ve dağıtım sürecini hızlandırmaktır. PyTorch, Python ve C++ gibi programlama dilleriyle kullanılabilir. PyTorch framework ile geliştirilen bazı internet siteleri şunlardır;

Comcast

Exelon

Trifo

Quadient

TensorFlow framework:

TensorFlow framework, uçtan uca makine öğrenimi sunan açık kaynak kodlu bir çerçevedir. Temel amacı, geliştiricilerin makine öğrenimine dayalı uygulamalar geliştirme sürecini hızlandırmaktır. Bu kapsamda pek çok araç, kitaplık ve topluluk kaynağı sunar.

Ionic framework:

Ionic framework ile tek bir kod tabanı üzerinden iOS, Android ve web uyumlu uygulamalar geliştirilebilir. Ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir arayüz araç takımıdır. Sunduğu araçlar sayesinde geliştirilen uygulamalar tüm işletim sistemleri ve platformlara uyumlu hale gelir. Ionic framework ile geliştirilen bazı uygulamalar şunlardır;

MarketWatch

McDonald's Türkiye

Pacifica

Xamarin framework:

Xamarin framework; Android, .NET, C#, iOS uygulamaları geliştirmek amacıyla kullanılan ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir uygulama geliştirme platformudur. Günümüzde 4 bine yakında şirket bu platform üzerinde uygulama geliştirmektedir. Xamarin framework ile geliştirilen bazı uygulamalar şunlardır;

Alaska Airlines

CA Mobile

Novarum DX

Flutter framework:

Flutter framework; tek bir kod tabanı üzerinden web, mobil ve masaüstü uyumlu uygulamalar geliştirilmesini sağlayan ve Google tarafından geliştirilen bir arayüz araç takımıdır. Kullanışlı bir arayüze sahiptir. Android ve iOS mobil uygulamaları için en kolay kullanımı sunar. Flutter framework ile geliştirilen bazı uygulamalar şunlardır;

Alibaba

Cryptography

Google Ads

Uygulama ya da yazılım geliştirme amacıyla geliştirilmiş yazılımları ifade eden framework nedir, ne işe yarar, türleri nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve geliştiricilerin işini kolaylaştıran çerçeveler sunan bu yazılımlar hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik.