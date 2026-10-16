iPhone Duo Saniyeler İçinde Tükendi: Yeni Teslimatlar Ocak 2027'ye Kaldı

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, ön siparişe açılır açılmaz tükendi ve yeni teslimatlar Ocak 2027'ye kaldı.

Apple'ın merakla beklenen katlanabilir modeli iPhone Duo, bugün itibarıyla (16 Ekim) dünya genelinde ve Türkiye'de ön siparişe açıldı. Astronomik fiyatına rağmen saniyeler içinde tükenen cihazın ilk alıcılarına 23 Ekim'de ulaşması bekleniyor. Daha sonra sipariş verenler ise telefonlarına kavuşmak için Ocak ayının sonuna kadar beklemek zorunda kalabilir.

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Üretim kısıtlamaları ve yoğun talep, teslimat takvimini 2027'ye taşıdı. Peki, karmaşık üretim sürecinden karaborsadaki yüksek fiyatlara uzanan bu tablonun arkasında neler var?

Neden teslimatlar bu kadar gecikiyor?

Üretim bandından gelen sızıntılara göre Apple, cihazı üretirken ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Fabrikalarda günde yalnızca birkaç yüz telefon üretilebildiği iddiaları, talebi karşılamanın neden zorlaştığını ortaya koyuyor.

Karmaşık menteşe yapısı ve yansımaları azaltan özel nano-texture ekran teknolojisi, üretim sürecini uzatıyor. Apple'ın yüksek kalite standartlarından ödün vermemesi de teslimatların Ocak ayına sarkmasının nedenleri arasında gösteriliyor.

Karaborsada fiyatlar çıldırdı

Ön sipariş vermeyi başaran bazı kullanıcılar, cihazları henüz ellerine ulaşmadan popüler ikinci el platformlarında satış ilanları açtı.

Yurt dışında ikinci el ilanlarında 5.200 dolara kadar çıkan fiyatlara rastlanıyor. Türkiye'de en donanımlı versiyonu 335.999 TL'ye ulaşan cihazın karaborsada hangi fiyatlara alıcı bulacağı ise merak konusu.