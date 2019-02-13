Kullanıcılara zorunlu olarak kabul ettirdiği hizmet koşulları, Google'ın başına dert oldu. İçerisindeki hatalı cümleler ve herhangi bir problemde kullanıcının sorumlu tutulması sebebiyle Fransız mahkemesi Google'a uyarıda bulundu.

Sektörün en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın başı Fransız mahkemeleriyle dertte. Bir Fransız mahkemesi, Google'ın kullanıcılara kabul ettirdiği hizmet koşullarından kaba cümleleri kaldırmasını emretti. Fakat Google'ın bu kararı temyiz etme hakkı bulunuyor.

Mahkemenin bu kararından sonra Google'ın yaptığı açıklamada, kararın kapatılan Google+ ile ilgili olduğu ve amacının ise kullanıcı şartlarının açıklığını iyileştirmeye yönelik olduğu belirtildi. Buna ek olarak, mahkeme kararının inceleme aşamasının zaman alabileceği de eklendi.

Bu kararın ortaya çıkma sebebi aslında oldukça basit bir duruma dayanıyor. Google'ın kullanıcılara sunduğu ve zorunlu olarak onaylattığı hizmet koşulları listesinde yer alan maddeler kabul edildiği takdirde, herhangi bir problemde direkt olarak kullanıcı sorumlu olarak kalıyor. Bu açıdan bakıldığında mahkemenin kararı doğru gibi görünüyor ancak Google cephesinden nasıl bir hamle gelecek henüz bilinmiyor.