Freeletics, spor yapmak için yeterli motivasyon, bilgi, ya da düzene sahip olmayan yaklaşık 50 milyon insanın kullandığı bir uygulama. 2013'te çıkış yapan Freeletics şu anda en başarılı spor uygulaması olarak kabul görüyor. Öte yandan birçok insan ücretsiz uygulamalardan pek de farkı olmadığını savunuyor. Peki tam olarak nedir bu Freeletics? Ne işe yarar ve ücreti ne kadar? Bu soruları sizler için cevaplandırmaya çalıştık.

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte birçok işimizi mobil yollarla halletmeye başladı. Alışveriş, iletişim, eğitim, hatta sağlık ihtiyaçlarımız bile kısmen akıllı telefonlar sayesinde karşılanabiliyor. Son yıllarda insanların sıkça kullandığı sağlık uygulamalarının arasında duygudurum takip uygulamaları, meditasyon uygulamaları, kalori sayaçları, uyku takip uygulamaları ve egzersiz uygulamaları bulunuyor. Son dönemin en popüler olanlarından biri ise Freeletics.

Freeletics, başlıca egzersiz konusunda size yardım etmeyi amaçlayan bir mobil uygulama. Cebinizde taşıdığınız bir kişisel antrenör olarak da görebileceğiniz Freeletics, spor yapmak ve sporu etkileyen birçok faktörle ilgili rehberlik ediyor. Peki Freeletics’in diğer uygulamalardan farkı ne? İşe yarıyor mu? Freeletics’in ücreti verilen hizmete değiyor mu? Uygulamaya basitçe göz atarak bu soruları yanıtlamaya çalışacağız.

Freeletics nedir?

Freeletics, sağlıklı bir yaşam edinmeniz için size koçluk eden, gelişmenizi takip edebileceğiniz bir mobil uygulama. Bu tip egzersiz ve sağlıklı yaşam uygulamaları neredeyse 10 yıldır hayatımızda var. Ancak Freeletics, ayrıntılı kullanımıyla bir uygulamadan çok bir ‘cep koçu’ olmayı amaçlıyor. Birçok insan bu uygulamayı kullandıktan sonra elde ettikleri sonuçları internette paylaşıyor. Ancak uygulamanın fiyatı da tartışmaları beraberinde getiriyor. Aşağıda uygulamanın avantajlarını inceledikten sonra bu kararı siz verin.

Freeletics kullanmaya başlamak:

Türkçe dil desteği de olan uygulamayı ilk indirdiğinizde karşınıza yaş, ağırlık, boy, cinsiyet gibi kişisel sorular çıkıyor. Daha sonra en önemli 3 amacınızı belirliyorsunuz. Bunlar kas geliştirmek, sağlıklı kalmak, kilo vermek ve stres atmak gibi hedefler olabilir. Gün içinde ne kadar aktif olduğunuz, haftanın hangi günlerinde antrenman için uygun olduğunuz, bu konuda ne kadar tecrübeli ve bilgili olduğunuzu da seçeneklerle belirttikten sonra uygulamayı kullanmaya hazırsınız. Ancak uyaralım: ücretsiz bir uygulamadan çok farklı özellikler bulunmuyor. Ancak motivasyon sorunu çekenler için başlatıcı bir etken olabilir.

Kişiye özel çalışma programları işe yarıyor mu?

Bilgilerinizi girdikten sonra uygulama, size okumanız için metinler ve dinleyebileceğiniz sesler sunuyor. Böylece koçluk başlamış oluyor. Bu noktada üyelik seçeneklerinden birini seçerek tüm özellikleri kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Sizin seviyenize tam olarak uygun bir çalışma programıyla yeni düzeninize başlıyorsunuz. Size tam olarak uygun olmasının sebebi ise seçimlerinizdeki en ufak bir değişikliğin bu programa etki etmesi. Freeletics, her seçim kombinasyonu için farklı planları ve rehberlik açıklamalarını otomatik olarak oluşturuyor.

Tüm bunlara rağmen YouTube üzerinden paylaşılan rehber videolar sayesinde egzersizler hakkında bilgi alıp kendinize en uygun antrenman rutinini ücretsiz bir şekilde oluşturmak mümkün. Özel bir durumunuz varsa da bir uygulamadan değil de bir profesyonelden yardım almak çok daha sağlıklı olacaktır. Ancak özel bir sağlık durumunuz yoksa ve spor bilgisine harcayacak zamanınız yoksa, Freeletics uygulaması satın alınarak bu yükten kurtulunabilir.

Uygulamanın işe yaradığı konusu ise biraz karmaşık. Spor, düşünüldüğünün aksine çok kişisel bir durum ve yapılan şeyler aynı olsa da etkileri kişiden kişiye değişebiliyor. Bu nedenle Freeletics ya da benzeri uygulamalar, size temel anlamda bir fiziksel aktivite kazandırabilir. Bunun faydasını bir ölçüde görebilirsiniz. Ancak iyi bir kişisel program ve planlama ile dilediğiniz sonuçlara daha rahat ulaşabilirsiniz.

Her gün yeni egzersiz ve sesli rehberlik seansları:

Hedefinizin yağ yakmak ve kas geliştirmek olduğunu varsayalım: Siz bu seçimleri yaptıktan sonra anasayfanıza bol miktarda egzersiz düşüyor. Seviye ve amacınıza uygun olarak filtrelenen bu egzersizler her yapıldığında, oluşturulan planda bir adım daha atmış oluyorsunuz.

Sürekli olarak profesyonel sporcular tarafından oluşturup yüklenen egzersizleri etkileyen etkenler, yaş ya da boy gibi bilgilerle sınırlı değil. Freeletics, önerdiği tüm hareketleri sizin ekipman seçimlerinize ve hangi tür egzersizler yapmak istediğinize göre şekillendiriyor. Böylece ister sadece vücut ağırlığınızla, ister evinizdeki ya da spor salonunuzdaki aletlerle çalışabiliyorsunuz.

Freeletics aynı zamanda size sunduğu egzersizleri yaparken verim almanızı sağlayan bazı yazı ve sesli seanslar yolluyor. Bu yazı ve sesler, üyeliğinizi oluşturduğunuz andan itibaren gelmeye başlıyor ve durumunuza göre program boyunca devam ediyor. Bu yazı ve seslerde küçük bilgilendirmeler, kısa motivasyon konuşmaları ve tavsiyeler yer alıyor.

Tüm bunlarla birlikte, yine de bu ücretin gerekli olup olmadığı tartışılıyor. Çünkü ekipmanlara göre egzersiz öneren tek uygulama Freeletics değil. Aynı detaylarla ücretsiz bir şekilde bu özelliği sunan birçok mobil uygulama bulunuyor. Burada Freeletics’in artısı, yaptığı sesli ve yazılı bilgilendirmelerle kullanıcıyı motive etmesi olabilir.

Freeletics Nutrition’ın kalori sayaçlarından farkı var mı?

Freeletics, abonelik türüne göre beslenme koçluğu da yapıyor. Asıl Freeletics üyeliğinizi oluşturduktan sonra Freeletics Nutrition uygulamasını da indirip programınızdan çok daha iyi verim alabiliyorsunuz. Freeletics Nutrition ana hesabınızla bağlantı kuruyor, bilgilerinizi alıyor ve yine size kalan birçok seçimden sonra en uygun beslenme planını size sunuyor. Ancak bunun da paralı olması ne kadar mantıklı?

Freeletics Nutrition dışında kullanabileceğiniz birçok kalori sayacı ve makro besin takip uygulaması mevcut. Bu uygulamaların birçoğu ücretsiz olmakla beraber yediklerinizi çok daha detaylı bir şekilde takip etmenizi sağlıyor. Freeletics Nutrition, kendi öğünlerinizi yaratmanıza olanak sunmuyor ve malzemelerin besin değerlerini bildirmiyor. Sadece gün içinde ne yemenizin daha uygun olduğuna dair sınırlı öğün önerileri sunuyor. Her türlü ithal malzemeyi alacak durumum var ve kalori hesabıyla uğraşmak istemiyorum diyorsanız Freeletics Nutrition uygun bir seçenek olabilir. Ancak şunu da belirtelim: öğün önerisi de yapan birçok basit ve ücretsiz uygulama hem Google Play, hem de Apple Play Store’da mevcut.

Freeletics’in sonuçlarını gösteren bir kullanıcı videosu:

Videoda hikayesini anlatan 30 yaşındaki Sebastian, Freeletics kullanmaya başlarken hedefinin dayanıklılık kazanmak ve yağ yakmak olduğunu söylüyor. Doktorunun “kilo ver” tavsiyesinden sonra çözümü bu uygulamada arayan adam programa başlıyor. Freeletics’in sözünden çıkmayan Sebastian, yağmur çamur demeden her antrenmanını dışarı çıkıp tamamlıyor. Birkaç hafta sonra sonuçları gözlemlemeye başlayan Sebastian, 15. haftanın sonunda kazandığı kas kütlesine rağmen 15 kg kaybetmiş oluyor. Farklı miktarlarda değişim yaşayan birçok Freeletics kullanıcısının videolarını, Freeletics’in YouTube kanalından bulmak mümkün.

Freeletics’in kullanıcıları motive etmekte başarılı olduğu aşikar. Ancak bu motivasyonun kaynağı ödenen ücreti ziyan etme korkusu da olabilir. Spora başlamak isteyenler YouTube gibi birçok kaynaktan bilgi videoları ya da fitness rehberleri bulabilir.

Freeletics’in ücretli versiyonu sunduğu hizmete değer mi?

Freeletics, tüm bu saydığımız hizmetleri ücretli abonelik planlarıyla sunuyor. Başka hiçbir egzersiz ve beslenme uygulaması bu kadar pahalı değil. Freeletics’in yıllık ücreti, aylık spor salonu ücretine yakın. Bu durum kimileri için gayet mantıklı, çünkü 1 ay spor salonuna gitmektense 12 ay boyunca cebinde kişisel antrenör bulundurmak ve her türlü antrenman için destek almak daha mantıklı gelebiliyor. Fiyat listesini incelemeden önce uygulamanın sunduğu bütün olanaklara tekrar göz atalım:

300’den fazla ağırlık ve spor salonu egzersizi

Koşu istatistiklerini takip etme

Antrenman istatistiklerini görüntüleme ve paylaşma

60’dan fazla sesli seans

Özel beslenme planları ve tarifler

Sporda uzmanlaşmış bilim insanlarının hazırladığı yapay zeka

Spotify entegrasyonu

Tüm bu özellikleri ücretl nedeniyle eleştirmek gerekirse ilk olarak şunu söyleyebiliriz: 300’den fazla egzersiz, ücretsiz fitness uygulamaları ve YouTube’da da bulunabiliyor. Koşu ve istatistiklerini takip etme özelliği yine birçok uygulamada mevcut. Özel beslenme planları, birçok kalori sayacı ve diyet uygulamasında bulunabilir. Ayrıca spor yaparken Spotify kullanabilmek için uygulamanın ekstra bir özellik taşımasına gerek yok. Burada Freeletics’in sağladığı fayda, yapay zekanın kişiye özel sunduğu egzersiz önerileri ve sesli seanslar olabilir. Araştıracak zamanı ya da motivasyonu olmayanlar bu özelliklerden faydalanabilir.

Freeletics abonelik süreleri ve fiyatları:

3 aylık antrenman paketi: 80 TL

3 aylık antrenman ve beslenme paketi: 120 TL

6 aylık antrenman paketi: 140 TL

6 aylık antrenman ve beslenme paketi: 210 TL

12 aylık antrenman paketi: 180 TL

12 aylık antrenman ve beslenme paketi: 270 TL

Yıllardır duyduğumuz Freeletics’in sağladığı hizmetler ve fiyatları işte bu şekilde. Eğer uygulamayı kendiniz deneyimlemek isterseniz, 1 haftalık deneme olanağından faydalanabilirsiniz. Freeletics’e Android için buradan, iOS içinse buradan ulaşabilirsiniz. Peki sizin fikriniz nedir? Freeletics’in ünü ve fiyatları abartı mı? Kullanıp sonuç aldığınız daha farklı uygulamalar var mı? Görüş ve tecrübelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!