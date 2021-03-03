Spor Dünyasının İlk Uygulaması Spoorcu Tanıtıldı

Türk girişimciler tarafından hizmete sunulan Spoorcu uygulaması, Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce sporcuya ev sahipliği yaparak, video sayesinde kendilerini tanıtma fırsatı sunuyor. Spoorcu, menajerden diyetisyene, antrenörden scoutlara kadar farklı daldan insanların spor konusunda birbiriyle iletişime geçmesine olanak sağlıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki birbirinden yetenekli sporcuların birçoğu keşfedilmeden kaybolmaktadır. Kimi sporcunun karşısında güzel fırsatlar çıksa da dünyada ve özellikle ülkemizde binlerce yetenekli insan, spor dünyasında kendilerine bir yer edinmeyi bekliyor.

Türkiye’de ve dünyada ilk kez, spor dünyasındaki tüm branşları bir araya getirebilecek bir uygulama yapıldı. Spoorcu adı verilen bu uygulama sayesinde yüzlerce farklı branştan sporcular, menajerler, antrenörler ve hatta kurumsal spor firmaları bir platformda toplanarak istedikleri an tüm kullanıcılara tek hamlede ulaşabilecekler.

Spoorcu, onlarca branştan binlerce sporcuya ev sahipliği yapacak

355 farklı spor branşına yer veren uygulama sayesinde sporcular, videolarını platforma yükleyerek yeteneklerini antrenör, scout ve menajerlere göstererek, spor kariyerlerine yeni bir yön verme şansına erişebilirler. Şehir, cinsiyet, boy kilo ve yaş bilgilerine göre filtreleme yapılabilen Spoorcu, 76 spor dalı, 220 lig, 16.514 takım, 6.632 kulüp, 189 üniversite ve 7.668 lise arasından istenilen profilin bulunmasına olanak sağlıyor.

Spoorcu sayesinde spor dünyasında değişebilecek çok fazla dinamik bulunuyor. Örneğin spor kulüpleri, bu uygulamayı kullanarak kendi kriterlerine uygun sporcuları bulabilir, menajerler birlikte çalışacakları sporcuları seçebilir, veliler de çocuklarının istedikleri antrenörlerle çalışmasına olanak sağlayabilir. Hatta kırsal bölgelerde yaşayan ya da hiçbir lig/kulübe ait olmayan sporcuları bile buradan bulmak mümkün olacak.

Dünyada başka bir örneği bulunmayan Spoorcu uygulaması, sporcu, antrenör, menajer, scout, eğitmen, besyo, sporsever, doktor, diyetisyen, fizik tedavi ve rehabilitasyon, fizyoterapist, spor hekimi, spor psikoloğu, personal trainer, spor okulu, spor salonu, takım, kulüp, şirket, kurum, marka, üniversite, eğitim kurumu, dernek, belediye, medya ve kamu kuruluşları gibi spor dünyasını oluşturan tüm bileşenleri bir araya getiriyor.

Spoorcu sayesinde, yeteneklerini profesyonel bir seviyeye taşımak isteyen sporcular, onları izlemeye gelen bir antrenör veya scout olmasına gerek kalmadan en yetenekli videolarını buradan paylaşarak kendilerini gösterebilecekler. Ayrıca, Spoorcu uygulaması ile antrenör ve scoutlar da kendileri de keşfedebilecekleri gibi, yeni yetenekler bulmak için şehir şehir gezmeye gerek duymadan, istediği daldan sporcuların videolarını izleyerek yeni sporcular keşfetme olanağına sahip olacak.