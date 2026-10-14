Netflix, 2030 Dünya Kupası’nın İspanya ve Andorra’daki yayın haklarını satın aldı. Tüm organizasyon, bu iki ülkede yalnızca Netflix’ten yayımlanacak.

2026 Dünya Kupası’nı yeni geride bırakmışken futbolseverler gözünü şimdiden Fas, İspanya ve Portekiz'in ev sahipliği yapacağı 2030 yılında düzenlenecek bir sonraki Dünya Kupası’na çevirmiş durumda. Daha 4 yıl olsa da organizasyon hakkında şimdiden bazı haberler geliyor. Öyle ki yeni yaşanan gelişme de kupa tarihinde eşi benzeri pek görülmemiş bir şey yaşanacağını ortaya koyuyor.

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Netflix, yayın hayatında ilk kez geleneksel bir erkekler FIFA Dünya Kupası turnuvasının yayın haklarını alarak tarihi bir adıma imza attı. Platform, 2030 FIFA Dünya Kupası’nın İspanya ve Andorra’daki yayın haklarını temsil etmek üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

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2 ülkede Netflix'te yayımlanacak

Yapılan anlaşma kapsamında Netflix, turnuva boyunca oynanacak** 104 maçın tamamını İspanya ve Andorra’daki abonelerine canlı olarak sunacak**. Bu iki ülkede turnuva yalnızca Netflix’ten yayımlanacak. Anlaşmanın sadece İspanya ve Andorra’yı kapsadığını belirtelim. Diğer ülkelerde böyle bir durum yok. Yine de gelecekte canlı spor karşılaşmalarının geleneksel yöntemlerden saparak dijital platformlara kayabileceğinin bir göstergesi olduğu için önemli bir anlaşma. İleride daha fazla bu tarz anlaşma görebiliriz.

Yerel yayın mevzuatları ve spora erişim kuralları ülkeden ülkeye değişiklik gösterebildiği için dijital platformların bu tür dev yayın anlaşmalarında esnek çözümler üretmesi gerekiyor. Netflix de bu doğrultuda İspanya ve Andorra’daki kanuni gereksinimlere uyum sağlamak amacıyla turnuva boyunca her gün bir karşılaşmayı ücretsiz olarak erişime açacağını taahhüt etti. Şirket, bu ücretsiz yayınları henüz ismi açıklanmayan ulusal TV yayıncıları aracılığıyla gerçekleştirecek.

Netflix'in sunduğu yayın deneyimi sadece 90 dakikalık maç süreleriyle de sınırlı kalmayacak. Yayın devi, turnuva boyunca maç öncesi analizler, devre arası değerlendirmeleri ve maç sonrası özel programlar hazırlayarak tam teşekküllü bir spor yayıncılığı sunacak. Ayrıca maç günlerinde günün özetlerini ve öne çıkan anlarını derleyen günlük özet programları da izleyicilerle buluşacak.