Bahama merkezli kripto para platformu FTX, bugün yaptığı açıklamada kripto paralarınızı alışverişlerde kullanabileceğiniz "hesap kartlarını" 40 ülkede kullanıma sunacaklarını açıkladı.

Son yıllarda yavaş yavaş geleneksel borsaların yerini alan kripto paralar, bazı kullanıcılara göre mükemmel bir yatırım kimilerine göreyse bugüne kadarki en büyük dolandırıcılık projesi. Fakat ne olursa olsun hemen hemen herkes kripto paraların geleceğin para birimi olacağı konusunda hemfikir.

Tabii ki durum böyle olunca “geleceğin para birimini” sadece internet alışverişlerinde kullanmak kulağa pek de mantıklı gelmiyor. İşte tam olarak bu sorunun farkında olan kripto borsa platformu FTX, geleceğin para birimini mahalle bakkalınızda bile kullanabileceğiniz sistemini tanıttı.

Kripto parayla market alışverişi devri başlıyor

FTX, resmi olarak yaptığı açıklamada özellikle ABD’de Coinbase gibi platformların kullanıcılarına sunduğu kripto para kartlarına oldukça benzeyen bir kart sistemini kullanıcılarına sunacağını açıkladı. Visa ortaklığında gerçekleştirilecek bu proje kapsamında FTX platformunun kullanıcıları, kripto para hesaplarını bu karta bağlayabilecek ve günlük alışverişlerini kripto paralarını kullanarak yapabilecek. Yapılan alışveriş tutarı, kartın kullanıldığı ülkenin para biriminin anlık kripto karşılığı olarak hesaptan çekilecek. Yani teknik olarak "kripto para hesap kartına" sahip olacaksınız.

Projenin kripto para kısmını FTX hallederken, kartın standart pos cihazlarında çalışabilmesi ve kullanılabilmesini ise Visa halledecek. Son yıllarda Coinbase başta olmak üzere pek çok kripto para platformu, Visa ile benzer ortaklıklar kuruyor.

Peki bu sistem ülkemizde kullanılacak mı?

FTX yetkilileri yaptıkları açıklamada bu projenin 40 ülkede kullanıma sunulacağını belirtti. Kartların ilk olarak Latin Amerika, Avrupa ve Asya’da kullanıma sunulacağı açıklandı. ABD ve diğer ülkeler ise bu kartlara 2023 yılının sonunda sahip olabilecek. Ancak FTX yetkilileri yaptıkları açıklamada tam olarak hangi ülkelerin bu kartları kullanabileceğini açıklamadı.

Benzer bir sistemi kullanan Coinbase ise kartlarını ilk olarak ABD’de de daha sonra da Avrupa’daki bazı ülkelerde kullanıma sunmuştu. FTX’in kartlarının ise ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil.