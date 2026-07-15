Daha Yeni Makyajlanan Renault Megane Alınır mı? Artısı ve Eksisiyle, Fiyatı ve Özellikleriyle Cevaplıyoruz!

Renault Megane'ın makyajlı versiyonu kısa süre önce tanıtıldı ve birçok sürücünün aklına aynı soru geldi: Şimdi Megane almak mantıklı mı? Tasarımından donanımlarına, yakıt tüketiminden fiyatlarına kadar yeni Megane'ı mercek altına aldık.

Renault, uzun yıllardır Türkiye pazarının en güçlü oyuncularından biri olan Megane modelini güncelleyerek daha modern bir görünüme kavuşturdu. Yenilenen dış tasarım detayları, güncel teknolojiler ve bazı donanım iyileştirmeleriyle gelen model, özellikle sedan ve aile otomobili arayanların radarına yeniden girmiş durumda.

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Peki kısa süre önce makyajlanan Renault Megane bugün satın alınabilecek mantıklı seçeneklerden biri mi? Gelin tasarımından fiyatlarına, özellikelerinden satış kampanyalarına kadar yeni Megane'a daha yakından bakalım.

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Dış tasarım artık daha modern görünüyor

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Makyaj operasyonuyla birlikte Renault Megane daha güncel bir yüz kazandı. Yenilenen ön bölüm, güncel Renault logosu, yeni LED aydınlatma imzası ve modern detaylar otomobilin daha genç görünmesini sağlıyor. Özellikle eski Megane ile karşılaştırıldığında aracın artık daha güncel rakiplerle mücadele edebilecek bir tasarım çizgisine ulaştığını söylemek mümkün. Eğer dış görünüm sizin için önemliyse makyaj operasyonunun Megane'a olumlu katkı sağladığını söyleyebiliriz.

İç mekânda teknolojik dokunuşlar dikkat çekiyor.

Megane'ın kabin tarafında da bazı güncellemeler bulunuyor. Dijital gösterge paneli, geniş multimedya ekranı ve güncellenen yazılım altyapısı günlük kullanım deneyimini daha keyifli hale getiriyor. Malzeme kalitesi tarafında büyük bir devrim olmasa da özellikle üst donanımlarda sunulan detaylar aracın premium hissini artırıyor. Kabin tasarımı günümüz standartlarında hâlâ rekabetçi görünmeyi başarıyor.

Makyajlanmış Renault Megane özellikleri:

10,4 inç OpenR Link multimedya ekranı

Google destekli bağlantılı hizmetler

Dijital gösterge paneli

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto

Adaptif hız sabitleyici

Şerit takip asistanı

Kör nokta uyarı sistemi

Otomatik acil frenleme sistemi

Trafik işareti tanıma sistemi

360 derece çevre görüş kamerası (üst paketlerde)

Kablosuz telefon şarj ünitesi

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Çift bölgeli otomatik klima

Full LED farlar

Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar

Ambiyans aydınlatması

Isıtmalı ön koltuklar (donanıma göre)

Harman Kardon premium ses sistemi (opsiyonel)

Renault Megane takıt tüketimi:

Yeni Renault Megane Sedan'ın en çok tercih edilen versiyonlarından biri 1.3 litrelik turbo benzinli TCe motor ve 7 ileri EDC otomatik şanzıman kombinasyonu. 140 beygir güç üreten bu motor, performans ve ekonomi arasında dengeli bir karakter sunuyor. Fabrika verilerine göre Megane Sedan 1.3 TCe EDC'nin ortalama yakıt tüketimi 6,0-6,3 litre/100 km seviyesinde.

Gerçek kullanımda ise;

Şehir içi: 7,5 - 8,5 lt/100 km

Karma kullanım: 6,5 - 7,0 lt/100 km

Uzun yol: 5,0 - 5,8 lt/100 km değerlerini görmek mümkün.

Bagaj hacmi aileler için yeterli mi?

Megane Sedan'ın güçlü olduğu noktalardan biri de bagaj hacmi. Araç, yaklaşık 503 litre bagaj hacmi sunuyor ve bu değer günlük kullanımın yanı sıra aile seyahatleri için de yeterli alan sağlıyor.

Renault Megane fiyat listesi - Temmuz 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Benzinli Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL Benzinli Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.190.000 TL Benzinli Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL Dizel Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL

Renault Megane, geçirdiği makyaj operasyonuyla daha modern bir görünüm kazanırken teknolojik açıdan da güncel kalmayı başarıyor. Fiyatı, donanımları ve kullanım maliyetleri birlikte değerlendirildiğinde hâlâ mantıklı seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Peki siz olsanız yeni makyajlı Megane'ı mı tercih ederdiniz, yoksa aynı bütçede farklı bir modele mi yönelirdiniz?