Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bugün erken saatlerde BNB Chain'e yönelik yapılan siber saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Borsa, BNB Chain üzerinde kontrolünün bulunmadığını ifade etti.

Bugün erken saatlerde dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in siber saldırıya uğradığına yönelik haberler ortaya çıktı. Borsaya ait olduğu söylenen blokchain ağı BNB Chain’in kim olduğu bilinmeyen bir veya birden fazla hacker tarafından saldırıya uğradığı ifade edildi.

BNB Chain’in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda ağın durdurulduğu, saldırının büyüklüğünün 70-80 milyon dolar civarında olduğu ifade edildi. Ancak internet ortamlarında dolaşan bazı söylentiler 600 milyon dolarlık kripto paranın çalınmış olabileceğini iddia etti. Saldırı gündemin en tepesinde yer almaya devam ederken şimdi de Binance’ten açıklama geldi.

“Binance, BNB Chain üzerinde kontrol sahibi değildir”

Binance, yaptığı açıklamalarda son dönemde gündeme gelen siber saldırı hakkındaki haberlerin BNB Chain ile sınırlı olduğunu, Binance ile bir ilgisinin olmadığını ifade etti. Borsa, BNB Chain üzerinde herhangi bir kontrol sahibi olmadığını da ekledi. Yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekildeydi:

“Son dönemde gündeme gelen siber saldırı hakkındaki haberler BNB Chain ile sınırlı olmakla beraber Binance ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Binance, BNB Chain üzerinde kontrol sahibi değildir.”

BNB Chain, topluluğu tarafından yönetilen, herhangi bir merkezi olmadan çalışan ve günlük aktif kullanıcı sayısı bakımından dünyanın en büyük akıllı sözleşme blokzinciridir. Operasyona geçmesinden bu yana, 163 milyon farklı adresten 3 milyar işlemi gerçekleştirerek düşük gas ücretleri ve sıfır gecikme süresi sayesinde geliştiriciler için büyük bir kullanıcı kitlesini erişime sunmaktadır. Binance ise DeFi, Meta Evrenler, blockchain oyunları, NFT’ler ve daha fazlasını kapsayan birden çok kategoride Binance Smart Chain’i kullanan 1.400’ün üzerindeki proje ve dApp’ten oluşan bir ekosistemdir.”

Bir zincirler arası köprü olan BSC Token Hub’da gerçekleşen bahsi geçen olayda Binance’in herhangi bir kaybı ve zararı bulunmamaktadır ve bu durumdan Binance kullanıcıları herhangi bir şekilde etkilenmemiştir.”