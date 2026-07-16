Google'ın Merakla Beklenen Özelliği Gemini Spark, Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Google'ın I/O 2026'da tanıttığı Gemini Spark özelliği, şimdilik Ultra abonelerine özel olarak Türkiye'de de kullanıma sunulmuş durumda.

Google’ın I/O 2026 etkinliğinde tanıttığı ve büyük yankı uyandıran kişisel yapay zekâ ajanı Gemini Spark, nihayet Türkiye’deki kullanıcıların da erişimine açılmaya başladı.

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İlk etapta yalnızca ABD’deki Google AI Ultra abonelerine İngilizce olarak sunulan bu özellik, artık ülkemizde de kademeli olarak belirli kullanıcı grupları (Ultra aboneleri) için erişime açılıyor. Henüz herkeste aktif olmasa da önümüzdeki dönemde tüm kullanıcıların deneyimine sunulması bekleniyor.

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Bilmeyenler için Gemini Spark nedir?

Bugüne kadar alıştığımız yapay zekâ asistanları genellikle "Soru sor, cevap al" mantığıyla çalışıyordu. Gemini Spark ise bu kalıbı tamamen kırarak arka planda 7/24 çalışan proaktif bir kişisel ajana dönüşüyor.

Sizin adınıza uzun süreli ve çok adımlı görevleri planlayıp yürütebilen Spark'ın öne çıkan özellikleri şunlar: