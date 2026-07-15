PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

Sony, PlayStation Store Yaz İndirimi kampanyasını başlattı. PS5, PS4 ve PS VR2 oyunlarında yüzde 75'e varan indirimler sunulurken kampanya 12 Ağustos'a kadar devam edecek.

Sony, PlayStation Store üzerinden düzenlediği geleneksel Yaz İndirimi kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında yüzlerce PS5, PS4 ve PS VR2 oyunu ile ek içerikler indirimli fiyatlarla oyuncuların beğenisine sunuldu.

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Şirketin açıklamasına göre 15 Temmuz'da başlayan indirimler 12 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Bazı oyunlarda ise yüzde 75'e varan fiyat düşüşleri bulunuyor.

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Yüzde 75'e varan indirimler sunuluyor.

PlayStation Store Yaz İndirimi kapsamında hem yeni nesil hem de önceki nesil konsollar için çok sayıda yapım indirime girdi. Kampanya yalnızca oyunlarla sınırlı kalmıyor; ek paketler, genişleme içerikleri ve çeşitli dijital ürünler de indirimden yararlanıyor. Sony, kampanyanın farklı aşamalar halinde ilerleyebileceğini ve bazı fırsatların dönem içinde yenilenebileceğini belirtiyor.

İndirim kampanyası hem PS5 hem de PS4 kullanıcılarını kapsıyor. Bunun yanında PS VR2 platformundaki birçok oyun da indirimli fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. Bu sayede farklı PlayStation platformlarını kullanan oyuncular geniş bir oyun yelpazesinde fırsatlardan yararlanabilecek.

PlayStation Store Yaz İndirimlerinde hangi oyunlar var?

Battlefield 6

Borderlands 4

EA Sports FC 26

Call of Duty: Black Ops 7

Assassin's Creed Shadows

Astro Bot

Dragon Ball: Sparking! Zero

Tekken 8

Hogwarts Legacy

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Grand Theft Auto V

UFC 5

The Crew Motorfest

Diablo IV

Elden Ring

Yukarıdaki oyunlar dışında Sony, kampanya kapsamında yüzlerce oyunun indirim listesine dahil edildiğini açıkladı. İndirimli yapımlar arasında hem son dönemin popüler oyunları hem de uzun süredir satışta olan birçok yapım yer alıyor. Tam listeye PlayStation Store üzerinden ulaşılabiliyor.