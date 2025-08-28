Japonya hükûmeti, Fuji Dağı patladığında Tokyo'da yaşanabileceklere dair yeni bir yapay zekâ videosu yayımladı. İşte Tokyo birkaç dakika içerisinde felç etmesi beklenen o anlar!

Japonya hükûmeti, Tokyo’nun yalnızca 100 kilometre güneybatısında yer alan Fuji Dağı’nın olası bir patlamasının etkilerini göstermek için yapay zekâ ile hazırlanmış çarpıcı bir video yayımladı.

1707 yılından bu yana sessiz olan yanardağın her an faaliyete geçebileceğini hatırlatan hükûmet, başkentteki yaşamın birkaç saat içinde nasıl altüst olabileceğini bu yeni video ile gözler önüne serdi. Videoda, patlama sonrası oluşacak yoğun kül bulutlarının yalnızca 1–2 saat içinde Tokyo’ya ulaşabileceği ve vatandaşların hazırlıksız yakalanabileceği vurgulandı.

Fuji patlarsa Tokyo’yu ne bekliyor?

Görsel efektleriyle dikkat çeken bu yapay zekâ simülasyonu, Tokyo’daki günlük hayatın nasıl felç olacağını çarpıcı bir şekilde aktarıyor. Volkanik külün gökyüzünü kaplamasıyla birlikte hava trafiği duracak, trenler işlemez hâle gelecek ve yollar birkaç santimetrelik kül tabakasıyla kullanılamaz olacak. Hükümet, bu uyarının yalnızca bir “olasılık” değil, mutlaka gerçekleşecek bir “olay” olduğunu vurguluyor.

Belirtilene göre tüm şehre yayılan kül; göz, boğaz ve solunum yolu tahrişine yol açabilecek partiküller içeriyor. Özellikle astım gibi rahatsızlıkları olan kişiler için de bu durum büyük tehdit oluşturuyor. Ayrıca kül, su kaynaklarını kirletebilir, altyapıyı zayıflatabilir ve elektrik ile iletişim hatlarını devre dışı bırakabilir.

Altyapı sorunları yalnızca ulaşımı değil, gıda ve temel ihtiyaçlara erişimi de tehlikeye atacak. Marketlere yapılacak sevkiyatların aksaması, iletişim ağlarında kesintiler ve elektrik kesintileri Tokyo’yu kısa sürede kaosa sürükleyebilir.

Japon hükümeti, vatandaşlara acil durum çantaları hazırlamalarını, yiyecek ve su stoklamalarını, ayrıca iletişim kesintilerine karşı radyo gibi alternatif araçlar bulundurmalarını tavsiye ediyor. Yapılan hesaplamalara göre böylesine büyük bir patlama, Tokyo’ya yüz milyonlarca metreküp kül yağdırarak ülke ekonomisine 16 milyar doların üzerinde zarar verebilecek güçte.