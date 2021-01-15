Geçtiğimiz yıldan itibaren düzenli olarak dağıtılmasına karar verilen Future Tech Awards, bu yılki sahiplerini buldu. 3 farklı kategoride verilen ödüllerin arasında Sony ve Apple, en dikkat çeken markalardan oldu.

Teknoloji dünyasının en prestijli ödülleri olarak görülen Future Tech Awards, CES 2021’nin bitmesiyle birlikte sahiplerini buldu. Reader’s Choice, Future Choice ve Future 50 olmak üzere üç farklı kategoriye ayrılan ödüllerde Apple, Sony ve LG gibi dev teknoloji isimleri yer aldı.

En iyi cihaz ödülleri arasında bu yıla damga vurmayı başarmış Sony PlayStation 5 ve Apple’ın M1 işlemcili Macbook Air dizüstü bilgisayarı bulunuyor. Kullanıcıların oy hakkına sahip olduğu Reader’s Choice’te ise son on yılın en iyi bilgisayarı Apple Macbook Pro seçildi.

Future Tech uzmanlarının değerlendirmelerine göre Future Choice:

Future Choice ödülleri, Future Tech uzmanları tarafından belirleniyor ve en iyi oyun konsolu, ses sistemi ve televizyonu gibi kategoriler belirleniyor. Listenin dikkat çeken isimleri:

En iyi oyun konsolu: Sony PlayStation 5

En iyi ses sistemi: Bang & Olufsen BeoSound Stage

En iyi akıllı televizyon: LG CX OLED

En iyi dizüstü bilgisayar: M1 işlemcili Macbook Air

En iyi akıllı telefon: Apple iPhone 12 Pro Max

Geleceğe yön veren isimler: Future 50

Future 50 ödülleri, teknoloji konusunda geleceğe yön veren en başarılı 50 iş insanına veriliyor. Bu insanların arasında CEO’lar, 30 yaş altı genç profesyoneller, reklamcı ve yönetici gibi isimler bulunuyor. Ödüle layık görülen bazı başarılı isimler ise şöyle;

Aron North, Mint Mobi CMO

Ben Blatt, ABC Başkan Yardımcısı

Brian Leonard, Lenovo Tasarım Başkan Yardımcısı

Brian Pridgeon, Western Digital Ürün Pazarlama

Carl Pei, OnePlus Kurucu Ortağı

Future Tech okuyucuları tarafından yılın en iyileri: Readers Choice:

2020’nin en iyi cihazları, Future Tech’in okuyucuları tarafından belirlendi. Öne çıkan cihazların arasında şunlar yer alıyor: