Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in takım arkadaşlarına Bitcoin için mali danışmanlık yaptığı ortaya çıktı. Aktarılanlara göre futbolcular son dönemde kripto paralara ciddi ilgi gösteriyor.

Ülkemizin önde gelen kulüplerinden Galatasaray'da yönetim, futbol takımını şampiyonluk yolunda motive etmek için 1 milyon TL gibi ciddi bir galibiyet primi açıklamıştı. Galatasaray maçı 3-0 gibi net bir skorla kaybederken oyuncular da bu primi alamamış oldu.

Öte yandan sarı kırmızılı futbolcuların saha dışında yaptıkları yatırımlar dikkat çekiyor. 50 milyon euro ile Süper Lig'in en pahalı kadrosuna sahip olan Galatasaray'ın futbolcuları, kripto para konusunda Hollandalı yıldız Ryan Babel'in liderliğine güveniyor.

Mali danışman Babel

Ryan Babel finansal okur yazarlığı yüksek, parayı nasıl kullanabileceğini ve paranın değerini bilen bir isim olarak tanınıyor. Hollandalı yıldız, daha önce de özellikle ABD'de çeşitli gayrimenkul yatırımları yapmıştı.

Kripto para piyasasını da yakından takip eden Babel'in Bitcoin konusunda da takım arkadaşlarına tavsiyeler verdiği ortaya çıktı. Yıldız isim, daha önce sosyal medyada "Bitcoin satın almak için beklemeyin. Bitcoin satın alın ve bekleyin'' yazmıştı. Babel'i takip eden oyuncular ise primlerden kazandıklarından fazlasını kriptolardan kazanmayı başardı.

Son birkaç aylık dönemde kripto paralarda ciddi yükselişler söz konusu. Babel ve arkadaşları da yatırımlarını bu şekilde değerlendirme yoluna giderek kazançlarını daha da artırmayı başardı.

Galatasaray ile oldukça yüklü bir sözleşmeye imza atan Babel, 2,5 milyon euro imza parası, yıllık 2 milyon euro garanti ücret olacak şekilde 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Böylece yıldız oyuncunun sarı kırmızılılara maliyeti primler hariç toplam 8,5 milyon dolar olacak.