Türkiye'de yaşayan Suriyeli YouTuber Mahmoud Makki, Galatasaray'ın Mısırlı yeni transferi Mostafa Mohamed'in tercümanı oldu. Makki'nin YouTube'da 1,5 milyon abonesi bulunuyor.

Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden biri olan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde futbol takımının yeni transferleri için bir imza töreni düzenlemişti. İmza töreni sırasında sarı kırmızılı takımın Mısırlı yeni transferi Mostafa Mohamed'in hemen yanında bulunan tercümanın heyecanlı tavırları dikkat çekmişti.

Mostafa Mohamed'in heyecanı ile dikkat çeken tercümanının kim olduğu ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre Türkiye’de yaşamına devam eden Suriyeli Youtuber Mahmoud Makki, Mostafa Mohamed'in tercümanı olarak Galatasaray tarafından işe alındı. Makki, Arapça içerikler ürettiği için Türkiye’de fazla tanınmasa da özellikle Arapça konuşulan ülkelerde oldukça popüler.

2018 yılında YouTube’a katılan Mahmoud Makki’nin kendi adını taşıyan YouTube kanalında 1,5 milyon abone ve 110 milyonun üzerinde toplam izlenme bulunuyor. Asıl mesleği YouTuber’lık olan Makki artık Mostafa Mohamed'in tercümanı olarak Galatasaraylı futbolcunun daima yanında olacak.