Bu yıl da EA ile partnerliği bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyuncu yüzleri FC 26 için tarandı. Beşiktaş cephesinden ise henüz video gelmiş değil.

Özellikle futbolseverlerin merakla beklediği FC 26 için neredeyse son düzlüğe girdik. Geçtiğimiz haftalarda kapalı beta süreci gerçekleşen oyun için çıkış tarihi giderek yaklaşırken bugün resmî Galatasaray ve Fenerbahçe hesaplarından oyuncu yüzü taraması işlemlerinin görüntüleri yayımlandı.

EA bildiğiniz üzere yıllardır partner olduğu kulüplerin oyuncularını yüz taramasına sokuyor. Bu yüz taraması sayesinde oyuncuların yüzleri birebir şekilde oyunda yer alıyor. Yani sonradan düzenlenme yüzler yerine gerçekçi yüzlerle oynayabiliyorsunuz.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin FC 26 oyuncu yüzleri taramaları:

EA'in Türkiye'den partner olduğu kulüplerin Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olduğunun açıklanmasının ardından tıpkı stadyumlarının taranması gibi oyuncu yüzlerinin taranmasını da elbette bekliyorduk ama kulüplerin yayınladığı videolar sayesinde bunu doğrudan gözlemleyebilmiş olduk.

Galatasaray ve Fenerbahçe her ne kadar benzer saat aralığında bu videoları yayınlamış olsa da Beşiktaş cephesinden henüz video gelmiş değil. Yine de partner kulüpler arasında yer aldığından ötürü Beşiktaş oyuncularının da yüzlerinin tarandığından emin olabilirsiniz.