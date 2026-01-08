Galaxy Ring'in Aylar Önce Bir Kullanıcının Parmağında Şişmesinin Sebebi Belli Oldu (Kullanmak Güvenli mi?)

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir teknoloji içerik üreticisinin havalimanında başına gelen olaya dair Samsung soruşturmasını tamamladığını açıkladı.

Samsung, geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir teknoloji içerik üreticisinin hastaneye kaldırılmasına neden olan Galaxy Ring vakasıyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Şirket, olayın genel bir batarya güvenliği sorunundan değil, cihazın iç kalıbında oluşan bir çatlak nedeniyle yaşandığını açıkladı.

Olay, teknoloji dünyasında ZONEofTECH adıyla bilinen Daniel’in yaşadıklarıyla gündeme gelmişti. Daniel, uçağa binmek üzereyken Galaxy Ring’in parmağındayken aniden ısınmaya ve şişmeye başladığını, yüzük çıkarılamaz hâle gelince büyük acı yaşadığını aktarmıştı. Yaşananlar nedeniyle uçağa alınmayan Daniel hastaneye götürülmüş, yüzük ancak parmağındaki şişlik indirildikten sonra çıkarılabilmişti.

Samsung'a göre sorunun sebebi Galaxy Ring'in iç kasasının ayrılması

Paylaşılan yakın plan görüntülerde Galaxy Ring’in iç kasasının ayrıldığı görülmüş ve bu durum batarya güvenliğiyle ilgili soru işaretleri doğurmuştu. Samsung ise olayın ardından hem kendi bünyesinde hem de bağımsız bir üçüncü taraf kuruluşla detaylı bir inceleme başlatmıştı.

Soruşturma sonucunda her iki inceleme de aynı noktaya işaret etti. Sorunun kaynağı, iç kalıptaki çatlak olduğu ortaya çıktı ve Galaxy Ring serisini kapsayan genel bir batarya riski bulunmadığı belirtildi. Öte yandan Samsung, bu çatlağın neden oluştuğunu kesin olarak belirleyebilmiş değil. Yine de şirket, Galaxy Ring kullanıcılarını endişelendirecek yaygın bir güvenlik problemi olmadığının altını çiziyor.

