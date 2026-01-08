Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Giyilebilir Teknoloji Haberleri ve İçerikleri

Galaxy Ring'in Aylar Önce Bir Kullanıcının Parmağında Şişmesinin Sebebi Belli Oldu (Kullanmak Güvenli mi?)

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir teknoloji içerik üreticisinin havalimanında başına gelen olaya dair Samsung soruşturmasını tamamladığını açıkladı.

Galaxy Ring'in Aylar Önce Bir Kullanıcının Parmağında Şişmesinin Sebebi Belli Oldu (Kullanmak Güvenli mi?)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir teknoloji içerik üreticisinin hastaneye kaldırılmasına neden olan Galaxy Ring vakasıyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Şirket, olayın genel bir batarya güvenliği sorunundan değil, cihazın iç kalıbında oluşan bir çatlak nedeniyle yaşandığını açıkladı.

Olay, teknoloji dünyasında ZONEofTECH adıyla bilinen Daniel’in yaşadıklarıyla gündeme gelmişti. Daniel, uçağa binmek üzereyken Galaxy Ring’in parmağındayken aniden ısınmaya ve şişmeye başladığını, yüzük çıkarılamaz hâle gelince büyük acı yaşadığını aktarmıştı. Yaşananlar nedeniyle uçağa alınmayan Daniel hastaneye götürülmüş, yüzük ancak parmağındaki şişlik indirildikten sonra çıkarılabilmişti.

Samsung'a göre sorunun sebebi Galaxy Ring'in iç kasasının ayrılması

2

Paylaşılan yakın plan görüntülerde Galaxy Ring’in iç kasasının ayrıldığı görülmüş ve bu durum batarya güvenliğiyle ilgili soru işaretleri doğurmuştu. Samsung ise olayın ardından hem kendi bünyesinde hem de bağımsız bir üçüncü taraf kuruluşla detaylı bir inceleme başlatmıştı.

Soruşturma sonucunda her iki inceleme de aynı noktaya işaret etti. Sorunun kaynağı, iç kalıptaki çatlak olduğu ortaya çıktı ve Galaxy Ring serisini kapsayan genel bir batarya riski bulunmadığı belirtildi. Öte yandan Samsung, bu çatlağın neden oluştuğunu kesin olarak belirleyebilmiş değil. Yine de şirket, Galaxy Ring kullanıcılarını endişelendirecek yaygın bir güvenlik problemi olmadığının altını çiziyor.

ASUS, Oyun Oynayan Herkesin Âşık Olacağı Akıllı Gözlüğünü Tanıttı (240Hz Yenileme Hızı Sunuyor) ASUS, Oyun Oynayan Herkesin Âşık Olacağı Akıllı Gözlüğünü Tanıttı (240Hz Yenileme Hızı Sunuyor)
Şaka Değil Gerçek: Her Yere Götürebileceğiniz Dünyanın İlk VPN Battaniyesi Satışa Sunuldu! Şaka Değil Gerçek: Her Yere Götürebileceğiniz Dünyanın İlk VPN Battaniyesi Satışa Sunuldu!

Peki sizce Galaxy Ring kullanmak güvenli mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Dünyanın İlk Tam Katı Hâl Elektrikli Otomobil Bataryası Duyuruldu: Benzin Alır Gibi Şarj Olup Yola Devam Edecek!

Dünyanın İlk Tam Katı Hâl Elektrikli Otomobil Bataryası Duyuruldu: Benzin Alır Gibi Şarj Olup Yola Devam Edecek!

Ucuza 200 MP Kamera, 144 Hz Ekran ve 7000 mAh Batarya Sunan Telefon realme 16 Pro+ Tanıtıldı

Ucuza 200 MP Kamera, 144 Hz Ekran ve 7000 mAh Batarya Sunan Telefon realme 16 Pro+ Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim