Garanti BBVA, bugün dijital hizmetlerinde önemli bir sorun ile gündeme gelmişti. Banka tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Garanti BBVA, bugün önemli bir hizmet kesintisiyle gündeme geldi. Söz konusu kesinti nedeniyle bankanın mobil uygulamasına giriş yapılamadı, dijital hizmetler kullanılamadı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu kesinti, siber saldırı endişesini de beraberinde getirdi.

Garanti BBVA, paylaşmış olduğu basın açıklamasıyla müşterilerinin yüreklerine su serpti. Kesintinin siber saldırı değil teknik aksaklık kaynaklı olduğunu ifade eden bankanın tam açıklaması şu şekilde:

“İletişim çalışmalarını yürüttüğümüz Garanti BBVA olarak sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır.



Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir.



İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir.



Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır.



Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz.”