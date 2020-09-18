Son birkaç aydır sanal klavye uygulaması Gboard için yeni bir tasarım üzerinde çalışan Google, yeni güncellemeyi sınırlı sayıda kullanıcı için yayınladı. Yeni güncellemede yazı tipi, genel tema ve tuşların tasarımında bazı değişiklikler görüyoruz.

Google'ın Android ve iOS işletim sistemini kullanan cihazlar için geliştirdiği sanal klavye uygulaması Gboard, özellikle minimal ve sade tasarımıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Kullanım kolaylığı sayesinde de birçok kişi tarafından tercih edilen Gboard, Android için piyasaya sürüldüğü Aralık 2016 tarihinden bu yana lider klavye uygulaması konumunda yer alıyor. Bu başarının farkında olan Google ise uygulamayı güncel tutmak için sürekli geliştirmeler üzerinde çalışıyor.

Bu noktada şirketin iki aydan uzun süredir yeni bir Gboard tasarımı üzerinde çalıştığı biliniyordu. Görünüşe göre geçtiğimiz haftalarda ilk kez tespit edilen yeni tasarım, şu anda beta sürümüyle bazı kullanıcılara sunulmaya başlandı. 9.8.07 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, yazı tipi gibi bazı değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Gboard'ın yeni sürümünde neler değişti?

Soldaki eski, ortadaki & sağdaki yeni görünüm.

Beta sürümünde Google, Roboto yazı tipini Product Sans ile değiştirmiş gibi görünüyor. Yazı tipinde yapılan bu değişiklik oldukça küçük olsa da çok daha temiz göründüğünü ve klavyenin tasarımını oldukça iyi tamamladığını söyleyebiliriz. Yazı tipinin yanı sıra klavyenin genel temasında da ufak tefek değişiklikler görüyoruz.

Yeni tasarımda arka plandaki gri rengin yerini beyaza bıraktığı ve tuşların hafif bir gri ton kazandığı söylenebilir. Bu noktada shift, backspace, sayı değiştirici ve enter tuşları, grinin birkaç tonuyla daha koyu hale gelirken artık tamamen siyah bir arka plana ve gri tuşlara sahip olan karanlık temada da benzer değişiklikler yapıldı.

Teknoloji devi Google, yeni güncellemeyi şimdilik yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı için yayınlıyor ve güncellemenin yaygın olarak ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilir, Gboard'ın yeni tasarımı hakkında neler düşündüğünüzü yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.