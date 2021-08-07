Geçici Dövme Zararlı mı? Vücuda Etkileri Neler?

Pek çok farklı maddeden oluşan bir tür karışımın vücut üzerinde belirli bir şekil oluşturacak şekilde yerleştirilmesiyle yapılan geçici dövme, özellikle gençler arasında oldukça popüler. Peki, vücudunuzda geçici bir desen bırakan bu tür dövmelerin zararı var mı? Sorunun yanıtını duyunca geçici dövme yaptırmadan önce bir kez daha düşüneceksiniz.

Herhangi bir tatil beldesine gidip dükkanlar arasında gezdiğiniz zaman karşınıza onlarca farklı geçici dövme yapan yer çıkacaktır. Tatilin kısa süreli bir hatırası olarak geçici dövme yaptırmak pek çok kişiye, özellikle gençlere oldukça çekici gelir. Peki, yaklaşık birkaç hafta içinde kaybolan bu dövmeler düşündüğümüz kadar zararsız mı? Uzmanların bu konudaki bazı görüşleri gerçekten endişe verici.

Geçici dövme yapan kişiler çoğu zaman kullandıkları malzemenin doğal olduğunu ve herhangi bir zararı olmadığını söylerler. Ancak en doğal olarak bilinen malzemenin bile içine kalıcılığı arttırması için bazı kimyasallar eklenir. Sorunu ortaya çıkaran da tam olarak bu kimyasallardır. Gelin geçici dövme zararlı mı sorusunun yanıtına bakalım ve bu tür dövmelerin insan vücudunda yarattığı etkileri görelim.

Öncelikle tanımlayalım, geçici dövme nedir?

Geçici dövme dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak yapışkan bir kağıt üzerinde bulunan ve suyla temas ettiği zaman ciltte bir desen bırakan dövme türü gelir. Bununla birlikte hint kınası olarak adlandırılan bir malzeme ile ve sprey ile yapılan türleri de vardır. Bunlar arasında doğala en yakın olan ve en uzun süre korunan hint kınası ile yapılan dövmedir.

Kına, yüzlerce yıldır Anadolu’da vücut deseni yapmak için kullanılan ve doğada bulunan bir bitkinin kurutulmasıyla elde edilen bir maddedir. Genellikle kırmızı ve turuncu renkte olur. Hint kınası ise normal kına ile aynı hammaddeden üretilen ancak siyah renkli bir maddedir. Bu kınaya siyah rengi veren ise parafenilendiamin isimli bir maddedir ve bütün sorunun kaynağıdır.

İnsanların aklında geçici dövme hakkında soru işaretleri oluşmasının nedeni, doğal malzemelerin içine karıştırılan kimyasallardır. Bu kimyasallar olmasa geçici dövme o kadar havalı ve kalıcı olmazdı. Ancak her güzelin bir kusuru vardır. Geçici dövme malzemeleri pek çok kişide alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Geçici dövme malzemeleri ve özellikleri:

Geçici dövme malzemelerinin içinde silikon ve kauçuk içeren polimerler, reçine ve tinerden oluşan vernikler, farklı türde kimyasal renklendiriciler ve parafenilendiamin gibi kimyasallar bulunur. Elbette, bunlar genel olarak normal kına gibi doğal malzemelerin içine karıştırıldıkları için pek çok kişi tarafından doğal olarak görülürler.

İçinde tek bir damla bile kimyasal bulunmayan geçici dövme malzemeleri de var ancak bunlar hem pahalı hem de zor bulunan malzemelerdir. Bu nedenle geçici dövme zararlı mı sorusunun muhatabı doğal malzemeler değil, doğal malzemelerin içine karıştırılan parafenilendiamin gibi kimyasal maddelerdir.

Parafenilendiamin maddesi aynı zamanda saç boyalarında da kullanılır. Yani eğer parafenilendiamin maddesine alerjiniz varsa geçici dövme yaptıramadığınız gibi saçınızı da boyatamazsınız. Geçici dövmenin verdiği zarar, boya içinde bulunan maddelere alerjiniz olup olmadığıyla alakalıdır.

Geçici dövme sonrası görülen alerjik reaksiyonlar:

Ciltte karıncalanma ve yanma

Dövme yapılan bölgede rahatsızlık hissi

Şişme

Farklı boyutlarda kabarcıklar

Ciltte renk kaybı

Dövme yapılan bölgede kızarıklık

Güneş ışığına karşı anormal hassasiyet

Enfeksiyona bağlı iltihaplanma

Geçici tüylenme

Silinmesi mümkün olmayan cilt hasarı

Geçici dövme malzemesinin içinde bulunan parafenilendiamin benzeri kimyasallara karşı hastaların gösterdiği en yaygın alerjik reaksiyonlar bu şekilde. Reaksiyonlar dövme yapıldığı an değil, dövmeden sonraki birkaç hafta içinde ortaya çıkar. Ancak kaşınma ya da kızarma gibi ufak belirtiler dövme yapıldığı an ortaya çıkabilir.

Sonuç olarak geçici dövme zararlı mı?

Geçici dövme zararlıdır ya da değildir demek mümkün değil. Çünkü kişinin dövme boyasının içinde bulunan kimyasal maddelere karşı alerjisi olup olmamasına göre zarar durumu değişir. Fıstık alerjisi olan biri bir tane bile bu gıdadan yerse ölebilir ama alerjisi olmayan biri avuç avuç yiyebilir. Bu durum kişiye göre değişiklik gösterecektir.

Türk Dermatoloji Derneği üyesi Doç. Dr. Pelin Kartal konu ile ilgili yaptığı açıklamada, geçici dövme malzemelerinin içinde bulunan kimyasallara karşı olan alerjinin oldukça yaygın olduğunu söylüyor. Pek çok hastasında bu alerji nedeniyle kalıcı izler kaldığını söyleyen Kartal, geçici dövme yaptırılmadan önce mutlaka alerji testi yaptırılması gerektiğini de sözlerine ekliyor.

Zararsız geçici dövmeden söz etmek mümkün mü?

Elbette mümkün. Daha önce bahsettiğimiz kimyasal malzemeler eklenmeden hazırlanmış malzemelerle yapılan geçici dövmeler büyük oranda zararsızdır. Ancak bu tür malzemeler hem çok pahalı olduğu hem de kolay bulunabilir olmadığı için pek çok yerde kullanılmıyor.

Aslına bakacak olursak kimyasal malzemelerle yapılan geçici dövme için de tamamen zararlı diyemeyiz. Eğer bu tür kimyasal maddelere alerjiniz yoksa gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz. Ancak alerji oranının ne kadar yüksek olduğuna bakarsak işi şansa bırakmaya gerek yok.

Ben bir yaptırayım, belki yoktur demek doğru bir düşünce değildir. Ortaya çıkan alerjik reaksiyonların kalıcı etkilerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle çocuklarda ortaya çıkan bu tür alerjik reaksiyonlar, ömür boyu hassasiyet yaratacak sorunlara neden olabilirler.

Neden geçici dövme tercih ediliyor?

Özellikle ilk kez yaptırıyorsanız gerçek bir dövme yaptırmak acılı, zahmetli ve kabul edelim biraz pahalı bir işlem. Üstelik riski büyük, ömür boyu vücudunuzda taşıyacağınız bir desenden bahsediyoruz. Bu nedenle pek çok kişi, özellikle yaşı gerçek dövme yaptırmak için uygun olmayan gençler, geçici dövme ile birkaç hafta da olsa vücutlarında hoş bir desen taşımak istiyorlar.

Geçici dövme piyasasının kalbi ise tatil beldelerinde atıyor. Özellikle turistlere yapılan mistik desenli hint kınası dövmeler oldukça popüler. Gerçek dövme yapan kişiler bu konuda uzun yıllar emek harcamış gerçek sanatçılar olmalarına rağmen, geçici dövme yapan kişiler çoğu zaman birkaç desen çizme yeteneğine sahip çok da uzman olmayan kişiler oldukları için her yerde bir geçici dövme standı ile karşılaşmanız mümkün.

Birkaç hafta kalıcılığı olan ve pek çok kişi tarafından tercih edilen geçici dövme nedir, zararlı mı gibi merak edilen soruları yanıtladık. Bu tür maddeler için tam anlamıyla zararlı demek mümkün değil ancak işinizi şansa bırakmayın ve geçici dövme yaptırmadan önce bir alerji testi yaptırarak cildinizin hassas olduğu maddeleri öğrenin.