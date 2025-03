NVIDIA'nun popüler bulut oyun hizmeti GeForce NOW'a bu hafta eklenen yepyeni oyunlar açıklandı.

NVIDIA'nın yalnızca internetinizi kullanarak oyunları oynamanıza olanak tanıyan bulut sistemi GeForce NOW'a bu hafta yepyeni oyunlar ekleniyor.

Eklenecek oyunlar arasında Secret Door tarafından geliştirilen, oldukça benzersiz bir oyun olan Sunderfolk'a özel bir ilk bakış demosu da yer alıyor.

Sunderfolk'un demosunun yanı sıra GeForce NOW kullanıcıları yeni çıkan Atomfall ve The First Berserker: Khazan'ı bugünden itibaren oynayabilecekler. Bu hafta kütüphaneye eklenen en önemli oyun ise The Sims rakibi Krafton imzalı inZOI.

GeForce NOW'a eklenen yeni oyunlar

Sunderfolk Demo

Atomfall

The First Berserker: Khazan

inZOI

Beholder

Bus Simulator 21

Galacticare

Half-Life 2 RTX Demo

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II

One Lonely Outpost

Psychonauts

Undying