NVIDIA'nın yalnızca internetinizi kullanarak oyunları oynamanıza olanak tanıyan bulut sistemi GeForce NOW'a bu hafta yepyeni oyunlar ekleniyor.
Eklenecek oyunlar arasında Secret Door tarafından geliştirilen, oldukça benzersiz bir oyun olan Sunderfolk'a özel bir ilk bakış demosu da yer alıyor.
Sunderfolk'un demosunun yanı sıra GeForce NOW kullanıcıları yeni çıkan Atomfall ve The First Berserker: Khazan'ı bugünden itibaren oynayabilecekler. Bu hafta kütüphaneye eklenen en önemli oyun ise The Sims rakibi Krafton imzalı inZOI.
GeForce NOW'a eklenen yeni oyunlar
- Sunderfolk Demo
- Atomfall
- The First Berserker: Khazan
- inZOI
- Beholder
- Bus Simulator 21
- Galacticare
- Half-Life 2 RTX Demo
- The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II
- One Lonely Outpost
- Psychonauts
- Undying
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