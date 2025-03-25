NVIDIA, oyunlardaki performans ayarlarınızla birlikte donanım ayarlarınızı bile yaptırabileceğiniz yeni yapay zekâ asistanı G-Assist'i tanıttı.

Birçoğumuz yeni bir oyuna girdiğimizde doğru performans ayarlarını bulmak için bırakın dakikaları saatlerimizi harcayabiliyoruz. NVIDIA’nın yeni yapay zekâ destekli asistanı G-Assist, artık bizim yerimize bu görevi üstlenecek.

NVIDIA'nın yeni yapay zekâ destekli asistanı G-Assist, NVIDIA App içinde yer alacak. G-Assist, tüm RTX serisi ekran kartı sahipleri tarafından kullanılabilecek.

G-Assist nasıl çalışıyor?

G-Assist, NVIDIA'nın Tensor çekirdeklerini kullanarak oyun ve sistem ayarlarınızı en iyi hâle getirmek adına yapay zekâ görevi görüyor.

Google Gemini ve ChatGPT gibi popüler yapay zekâ araçlarına benzer şekilde çalışan G-Assist, hem sesli hem de yazılı komutları anlayabiliyor.

Örneğin "Frame Generation nasıl çalışır?" diye sorduğunuzda, G-Assist size anında kısa ve öz bir açıklama sunuyor. Aynı şekilde ekran kartı sürücünüzün güncel olup olmadığını sorabilir ve anında kontrol de ettirebilirsiniz.

G-Assist’in sunduğu en büyük yeniliklerden biri, donanım kontrolüyle entegrasyonu. Logitech, Corsair ve MSI gibi büyük üreticilerin üçüncü taraf API’lerini destekleyen bu yapay zekâ, yalnızca RGB aydınlatmayı değil, aynı zamanda fan hızlarını ve performans ayarlarını da sesli veya yazılı komutlarla yönetmenize olanak tanıyor.

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