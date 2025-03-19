NVIDIA, yeni nesil yapay zekâ çiplerini duyurdu. "Blackwell Ultra GB300", "Vera Rubin" ve "Rubin Ultra" isimli çipler, NVIDIA'nın yıllar boyunca yine çok konuşulmasını sağlayacak gibi görünüyor.

GPU sektörünün öncüsü NVIDIA, GTC 2025 etkinliklerinde yepyeni yapay zekâ çiplerini duyurdu. "Blackwell Ultra GB300", "Vera Rubin" ve "Rubin Ultra" olarak isimlendirilen çipler, sahip olduğu özelliklerle yapay zekâ sektöründe büyük değişimler yaşanmasını sağlayacaklar gibi görünüyor.

Bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan Blackwell Ultra GB300, hâlihazırda kullanılmakta olan Blackwell'e benzer bir performansa sahip. Yapılan açıklamaya göre yeni çipin yapay zekâ performansı, 20 petaflops. Yani Blackwell ile kapasitede. Ancak yeni modelde daha gelişmiş olan 288 GB HBM3e belleği bulunacak. NVIDIA'nın açıklamasına göre Blackwell Ultra GB300'deki teknoloji, NVIDIA H100'ün 1,5 dakikada yapabildiği bir işlemi sadece 10 saniyede gerçekleştirebilecek.

Vera Rubin ile Rubin Ultra ise oyunun kurallarını değiştirecek

2026'nın ikinci yarısında piyasaya sürülecek Vera Rubin, NVIDIA için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Çünkü bu çip, Blackwell Ultra GB300'ün 3,3 katı performans sunacak. 2027'nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek Rubin Ultra ise sektörü bambaşka bir noktaya taşıyacak. NVIDIA'ya göre Rubin Ultra, Blackwell Ultra'nın 14 katı performansa sahip olacak.

Ancak NVIDIA'nın çalışmaları bunlardan ibaret olmayacak. 2028 yılına geldiğimizde Feynman isimli yepyeni bir çip mimarisi ile karşımıza çıkacak olan şirket, bu mimariye ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı. Tahmin edebileceğiniz üzere bu mimari, 2027'de piyasaya sürülecek Rubin Ultra'dan katbekat iyi olacak. Bakalım bu çalışmalar, yapay zekâ sektöründe hangi gelişmeler yaşanmasını sağlayacak.