Sektördeki şirketlerin önde gelen geliştiricileri ve tasarımcıları, TurkishKit Konuşuyor Etkinliği'nde buluştu. Konuşmacılara yöneltilen soruların yanıtlanması ile merak edilenler cevap buldu.

Kodlamanın ve dijital alanda tasarımın fazlasıyla önemli olduğu günümüzde bu alanlar için doğru bilgiye ve eğitime ulaşmak ne yazık ki hiç de kolay değil. Bu alandaki çalışmalarıyla öne çıkan ve düzenlediği ücretsiz etkinlikler ile gençlerin ilgisini üzerine toplayan TurkishKit, 5 Şubat tarihinde Facebook İstasyon'da oldukça başarılı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Apple eksosistemini oluşturan yazılım ve tasarım dünyasını karşılaştırarak sektörün ileri gelen isimlerinden lise öğrencilerine kadar geniş bir kitleye hitap eden ve Gixal partnerliğinde gerçekleştirilen TurkishKit Konuşuyor Etkinliği'nin 150 kişilik kontenjanı ise iki saat içerisinde tükendi.

Apple'ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Kongresi'ne (WWDC) Türkiye'nin ilk burslu katılımcısı ve aynı zamanda TurkishKit'in kurucusu olan Emirhan Erdoğan:

"Tasarım ve yazılım bağımsız düşünülüyor. Ancak bu iki alanın birbirini anlaması çok önemli. Düzenlediğimiz panelde tasarımcılar ve geliştiriciler uyum içinde çalışabilmek amacıyla sektörün öne çıkan konuları üzerine tartıştılar. Sahibinden.com Yazılım Mühendisi Yusuf Kamil Ak ve Trendyol Mobil Mühendislik Ekip Lideri Cenk Işık, iyzico Ürün Tasarımcısı İsmail Cem Özsezgin ve IBM iX Görsel Tasarımcısı Murat Dinçer etkinlikte yer aldı. İlk defa hayata geçirdiğimiz bu panel konseptinin gençlere ilham olacağını umuyorum." ifadelerine bulundu.

Türkiye'de bulunan tasarımcıların Apple'ın Tasarım Trendleri'ne fazlasıyla dikkat ettiğini söyleyen Emirhan Erdoğan: "Her yıl gerçekleşen WWDC etkinliğinde yeni tasarım prensipleri belirleniyor. Bunları geliştirici ve tasarımcıların takip etmesi gerekiyor. ‘Tasarım Trendleri’ sunumumuzu; iOS 13’de tanıtılan karanlık mod, erişilebilirlik ve tipografi gibi konularda Apple’ın tasarım kurallarına yer verdiği kılavuzdan ilham alarak hazırladık." diyerek, sektörün yeniliklerine açık olunması ve ayak uydurulması gerektiğine dikkat çekti.

Kültürün yazılım ve tasarım ile uyum içinde yaşaması gerektiğini belirten Sahibinden.com Yazılım Mühendisi Yusuf Kamil Ak: "Terimleri Türkçe’ye geçirirken kültür ve değerleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunu yapmadığımız takdirde düz bir çeviriden öteye geçemiyoruz." derken; etkinlikte bitiminde katılımcılar, küçük detayların yarattığı büyük farkı öğrendiklerini belirttiler.

Apple ekosistemini düzenlediği etkinlikler ile daha geniş kitlelere yaymaya ön ayak olan TurkishKit hakkında daha fazla bilgi almak için TurkishKit'in internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.