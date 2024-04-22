Yolcu gemileri, binlerce yolcuyu ve ciddi sayıda mürettebatı barındırıyor. Peki gemideki bu kadar insanın tuvaletlere yaptığı dışkı ve idrar nereye gidiyor?

Uçakta tuvaletinizi yaptığınızda dışkınızın nereye gittiğini muhtemelen daha önce düşünmüşsünüzdür. Peki ya gemilere ne demeli? Öylece suyun içine bırakılmıyordur herhalde, değil mi?

Bir çocuk sorusu gibi dursa da düşününce sahiden merak ettiriyor. Yolcu gemilerindeki tuvaletlere yapılan tüm bu kakalar nereye gidiyor? Anlatalım.

Öncelikle insan atıklarının nasıl depolandığına bakalım.

İnsan dışkıları, doğru bir şekilde depolanmazsa kokusu ve görüntüsü gemideki tüm insanları denize dökebilir. Bunun için büyük yolcu gemileri, bu atıkları kaynağına göre ayrıştırıyor. Örneğin duş ve lavabodan gelen atık su, filtrelenip başka amaçlara hizmet etsin diye geri dönüştürülebiliyor.

Su, depolama ve işleme alanlarına ayrıldıktan sonra uygun tanklarda tutuluyor. İnsan atıklarıyla kirlenmiş su, özel ve kapalı tanklarda saklanıyor. Bu özel tanklar, koku kontrolünü sağlayan, hava geçirmez contalara sahip şekilde tasarlanıyor ve yolcuların ulaşabileceği en uzak noktada depolanıyor.

Peki bu atıklardan nasıl kurtuluyorlar?

Geçmişte, yolcu gemileri dahil tüm büyük gemiler; denizin ya da okyanusun uzak noktalarına vardıklarında atık tanklarını öylece suyun içine bırakıyorlardı. Tabii ki tüm bu eylemler, deniz ile okyanus ekosisteminde büyük bir hasar bıraktı ve zamanla daha ekolojik yöntemler tercih edildi.

Günümüzdeki arıtma sistemleri, insan atıklarını parçalayıp arıtabilen filtreleri ve kimyasal arıtmaları içeriyor. Bu sistem; katı atıkları, sıvı atıklardan ayırıyor ve suyu dezenfekte edip arıtıyor.

Böylece temiz, güvenli ve bakteri içermeyen hâle gelen; hatta bir musluk suyu kadar temiz olabilen su, açık denizlere boşaltılabiliyor. Elbette bu da yalnızca ekosistem üzerindeki etkinin en az olduğu belirli alanlarda yapılıyor.

Artık gemilerde tuvaletinizi yaptığınızda dışkınızın nereye gittiğini de öğrendiğinize göre "Bugünlük bu kadar internet yeter." diyebiliriz...

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