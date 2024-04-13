Gemilerde Halatlı Merdivenlerin Yer Almasının Ardındaki Hayati Derecede Önemli Neden

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Gemilerin yanında duran halatlı merdivenleri daha önce hiç görmüş müydünüz? Muhtemelen hepiniz bu merdivenin işlevinin çok basit olduğunu düşünüyorsunuz ancak cevabı bahse gireriz tahmin bile edemezsiniz!

Hemen hemen her gemide bulunan bu merdivenler, özellikle olası bir kaza durumunda hayati önem taşıyor.

Öyleyse gelin, şimdi işlevine geçelim!

Bu merdivenler, liman pilotlarının denizde gemiye iniş çıkış yapmaları için kullanılıyor.

Gemi merdiveni

Gemi limana vardığında, çoğu zaman yerel suları iyi bilen bir liman pilotunu almak zorundadır. Bu pilotun gemiye özellikle yerel akıntılar, römorkör işlemleri ve acil durum prosedürleri gibi konularda rehberlik etmesi anlamına gelir.

Peki ama liman pilotları gemiye nasıl biniyor?

gemi merdiveni

Çoğu pilot, pilot botuyla yola çıkıp belirli bir noktada gemiyle buluşur. Gemi, pilotun bineceği tarafın tersi yönde hava durumunu alacak şekilde rotasını ayarlar.

Yani eğer pilot iskele tarafından biniyorsa gemi, rüzgârı sancak tarafında alacak şekilde yönlendirilir. Bu durumda, pilot merdiveni devreye girer. Gemiyle yan yana duracak şekilde pilot botunun yanaşabileceği konuma yerleştirilir.

Bu merdiven her seferinde donatılması ve saklanması gereken bir alettir. Kılavuz pilotun güvenliği, ziyaret ettiği geminin mürettebatının denizcilik becerilerine ve uyguladıkları prosedürlere bağlıdır.

Neden bu kadar önemli?

gemi merdiveni

Liman pilotlarının transfer sırasında yaşadığı kazalar nedeniyle her yıl ortalama 2 ila 3 ölümle karşılaştığı söyleniyor, bu da niş bir meslek için oldukça yüksek bir oran.

Peki ya siz bu merdivenlerin bu denli önemli olduğunu biliyor muydunuz?

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