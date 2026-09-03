Google, yeni yapay zekâ modeli Gemini 3.8 Flash ve 3.8 Flash Cyber'ı duyurdu. Modeller, her konuda performans iyileştirmeleri sunuyor.

Yapay zekâ konusunda en önde gelen firmalardan olan Google, düzenli olarak Gemini modellerini güncelliyordu. Şimdi ies firma, önceki modelinin üzerinden yalnızca birkaç hafta geçmişken yeni yapay zekâ modeli Gemini 3.8 Flash'ı tanıttı.

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Şirketin paylaştığı bilgilere göre yeni model, karmaşık görevler üzerinde daha fazla akıl yürütme adımı gerçekleştirmeyi başarabiliyor ve Gemini 3.7 Flash modeline kıyasla daha sıkı çalışmayı başarıyor. Yeni model, Pro ve Ultra kullanıcılara sunuldu.

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Gemini 3.8 Flash neler sunacak?

Yeni model, bir önceki sürüm olan 3.7 Flash ile aynı başlangıç fiyatlandırmasına sahip. Geliştiriciler, girdiler için 1 milyon token başına 0,75 dolar, çıktılar için ise 1 milyon token başına 3,75 dolar ödemeye devam edecek. Ancak Google, buna rağmen modelin kullanım maliyetinin nihai aşamada kullanıcılar için artabileceği hususunda uyarıda bulunmuş. Yapılan açıklamaya göre model, özellikle yüksek çaba seviyelerinde performansı en üst düzeye çıkarmak adına daha fazla token tüketebiliyor.

Modelin çıkışının ardından sektör analistleri ve uzmanlar tarafından ilk değerlendirmeler paylaşıldı. Artificial Analysis platformu, Gemini 3.8 Flash’ın bu zekâ seviyesinde ölçümledikleri en uygun model olduğunu vurguladı. Aigora.ai CEO'su John Ennis ise Gemini 3.8 Flash’ı Anthropic’in modelleriyle kıyaslayarak, modelin "Opus 5 kalitesinde kodlama yeteneğini süper hızlı ve maliyetinin çok küçük bir kısmına" sunduğunu belirtti.

Google’ın beyanlarına göre Gemini 3.8 Flash; özellikle yazılım mühendisliği ve otonom yapay zekâ ajanları alanında ciddi performans artışları sunuyor. Model, DeepSWE v1.1 yazılım mühendisliği testinde hem selefini hem de rakip modelleri geride bırakmayı başarmış. Bu performans karşılaştırmasına, önbelleğe alınmış veri kullanım fiyatını düşürerek bu hafta başında güncelleme alan Anthropic’in yeni Fable modeli de dahil. Bunlara ek olarak yeni model; Vals Finance Agent V2 finansal ajan testinde ve Harvey’s Legal Agent hukuk ajan testinde de rakiplerinden daha yüksek performans göstermeyi başarmış.

Gemini 3.8 Flash Cyber

Düz 3.8 Flash’a ek olarak bir de 3.8 Flash Cyber modeli var. Bu model, firmanın siber güvenlik konusunda en iyi modeli olarak nitelendiriliyor. Devlet yetkilileri, hassas firmalar gibi sınırlı sayıda kurumlar tarafından kullanılabilecek Cyber modeli, güvenlik açıklarını tespit etme, analiz etme ve bu açıkları otomatik olarak düzeltme ve daha birçok konuda kullanılabilecek.