Detaylı Araştırma ve Analizler Yaptırabileceğiniz Gemini Deep Research Ücretsiz Oldu

Google'ın Gemini yapay zekâsında kullanabileceğiniz Gemini Deep Research özelliği artık ücretsiz oldu.

Google, yapay zekâ destekli araştırma aracı Gemini Deep Research'ü artık ücretsiz olarak kullanıma sundu. Üstelik, yeni Flash 2.0 Thinking Experimental yükseltmesiyle araç çok daha akıllı hâle geldi.

Bu güncelleme sayesinde Gemini ve Gemini'ye bağlı araçlar; araştırma süreçlerinde planlama, analiz, muhakeme ve raporlama gibi aşamalarda çok daha akıllı hâle geliyor.

Google artık ChatGPT'nin politikasından gidiyor

Artık kullanıcılar, yapay zekânın daha detaylı ve anlayışlı raporlar oluşturmasını gerçek zamanlı olarak takip edebilecek.

Gemini Deep Research'ü herkes ücretsiz olarak deneyebilirken, Gemini Advanced kullanıcıları bu araca genişletilmiş erişim elde edecek. Google'ın bu hamlesi, ChatGPT’nin tercih ettiği abonelik modeliyle neredeyse tamamen aynı.